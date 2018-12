Hai xe tải chở hàng trăm máy điều hòa nhập lậu

Hàng trăm máy điều hòa nhập lậu bị phát hiện. Ảnh: Nguyệt Triều.

Sáng 24/3, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) phối hợp cùng Cảnh sát kinh tế, Công an TP HCM kiểm tra hai xe tải đang đậu tại bãi đậu xe ở phường An Bình, thị xã Dĩ An. Trên hai xe chở hơn 300 bộ máy điều hòa đa qua sử dụng, nằm trong danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu vào Việt Nam.

Cả hai tài xế Võ Ngọc Tấn (31 tuổi) và Hoàng Phi Long (33 tuổi, cùng quê Bình Phước) đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan số hàng. Họ khai nhận chỉ là người được thuê chở số máy điều hòa được hòa từ Tây Ninh về Bình Dương.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ hai xe tải cùng toàn bộ số máy điều hòa để tiếp tục điều tra, xử lý.

Nguyệt Triều