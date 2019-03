Hai thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc với giá 280 triệu đồng

5 năm làm vợ ở Trung Quốc, nạn nhân trong lần trở về Việt Nam thăm người thân đã trình báo với cảnh sát.

Ngày 9/3, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã khởi tố bị can với Ngân Thị Đua (31 tuổi) và Vi Thị Hoài Thanh (39 tuổi) trú tại huyện Tương Dương (Nghệ An) về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Hai bị can tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ, tháng 8/2014 Đua gặp hai bé gái dưới 16 tuổi ở Nghệ An đặt vấn đề nếu sang Trung Quốc lao động sẽ nhận được mức lương cao.

Đua liên lạc với Thanh rồi đón xe đưa hai bé gái ra Quảng Ninh vượt biên sang Trung Quốc bán cho hai người đàn ông bản địa làm vợ với giá 140 triệu đồng mỗi người.

Đầu 2019, một trong hai nạn nhân trong lần được nhà chồng ở Trung Quốc cho về Việt Nam thăm người thân đã đến công an trình báo hành vi của kẻ buôn người.

Cuối tháng hai vừa qua, nhà chức trách đã bắt Thanh và Đua.