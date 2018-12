Hai thiếu niên tấn công lái xe taxi để quỵt tiền cước

Công an thành phố Vinh, Nghệ An hôm nay khởi tố bị can với Lê Võ Quyền Anh (17 tuổi) và Nguyễn Hoàng Đạo (17 tuổi) về tội cướp tài sản, theo điều 168 Bộ luật hình sự 2015.

Theo cơ quan điều tra, đêm 30/5, Anh và Đạo đón taxi từ thành phố Vinh đi thăm quan thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Do không có tiền, Anh bàn với Đạo kế hoạch quỵt tiền cước.

Hơn một giờ yêu cầu đi lòng vòng, Anh và Đạo bảo tài xế chở về thành phố Vinh. Tới đoạn đường vắng, tài xế thông báo tiền cước 600.000 đồng thì bị Anh vòng tay qua cổ khống chế, còn Đạo xông vào đánh.

Nam tài xế kêu cứu, bung cửa chạy ra ngoài. Hai thanh niên 17 tuổi cũng bỏ trốn và hôm sau ra công an đầu thú.

Anh và Đạo khai cùng gia đình từ miền Nam ra Nghệ An đi du lịch hè. Trong khi bố mẹ đang nghỉ tại khách sạn ở thành phố Vinh, hai teen rủ nhau đón xe tới Cửa Lò chơi.