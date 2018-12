Hai thanh niên túng tiền, cài mìn tự chế gây nổ cây ATM

Trụ ATM ở Nghệ An nổ như bom

Ngày 20/1, Công an tỉnh Nghệ An cho hay hai nghi can cài mìn phá hoại cây ATM là Nguyễn Đình Thành (22 tuổi) và Nguyễn Văn Hiệp (19 tuổi) đã bị bắt.

Cơ quan điều tra xác định, do nợ nần, Thành và Hiệp bàn nhau đi phá cây ATM lấy tiền. Ngày 21/12/2017, Thành mua hai cân thuốc nổ công nghiệp cùng với kíp nổ và dây cháy chậm đem về một phòng trọ ở thành phố Vinh, cùng với Hiệp tự chế một quả mìn.

Rạng sáng 22/12/2017, bộ đôi chở nhau bằng xe máy tới đường Sào Nam, thị xã Cửa Lò, gây nổ một cây ATM cạnh cổng trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An. Tuy nhiên, không lấy được tiền, cả hai phóng xe rời hiện trường.

Hiện trường vụ nổ.

Gần một tháng truy tìm, cảnh sát đã lần ra được tung tích hai nghi phạm. Thành và Hiệp bị bắt tại Nghệ An khi đang tiếp tục chế một quả mìn khác nhằm thực hiện vụ trộm xe máy.

Thành và Hiệp bị điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Hai người bán vật liệu nổ cho Thành cũng bị tạm giữ.