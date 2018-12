Hai thanh niên mang súng colt đi chơi đêm

Công an phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đang tạm giữ Phạm Tiến An (37 tuổi, ở Hải Phòng) và Tô Thanh Việt (40 tuổi, ở phố Quan Hoa) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Khẩu súng cảnh sát thu giữ của An.

Khoảng 0h35 ngày 23/10, tổ cảnh sát cơ động gồm 4 cán bộ tuần tra qua khu vực đường bờ sông Quan Hoa (quận Cầu Giấy), phát hiện An và Việt đứng nói chuyện trên vỉa hè đối diện căn nhà số 9, có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã kiểm tra hành chính, phát hiện An giấu khẩu súng colt xoay cùng 6 viên đạn đã lên nòng, trong túi quần.

An khai, khẩu súng trên do một đàn anh ở Lào Cai mới cho. Từ Hải Phòng lên Hà Nội, An mang theo khẩu súng để “phòng thân” và bị cảnh sát phát hiện.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Hoàng Việt