Hai thanh niên đánh cắp tàu thủy

Hải PhòngĐào Văn Số và Cao Văn Tưởng đánh cắp tàu thủy của một gia đình ở Hải Dương, lái về Hải Phòng tìm khách bán thì bị cảnh sát bắt giữ.

Đào Văn Số bị cáo buộc là kẻ chủ mưu vụ đánh cắp tàu thủy. Ảnh: CAHP

Rạng sáng 1/3, Đào Văn Số (29 tuổi), Cao Văn Tưởng (27 tuổi, cùng trú phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương) đánh cắp tàu trọng tải 200 tấn, trị giá 1,4 tỷ đồng của gia đình ông Nguyễn Quang Tưởng (xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà), neo đậu trên sông Thái Bình gần nhà.

Bộ đôi thay nhau lái tàu về sông Cấm, mục đích bán lấy tiền ăn tiêu. Khi đến đoạn sông qua xã Cao Nhân (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), Tưởng lên bờ tìm người mua tàu, còn Số ở lại trông giữ.

Nhận được đề nghị của Công an huyện Thanh Hà, Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an Hải Phòng) cho biết đã khẩn trương truy tìm tang vật. Ít giờ sau, tổ trinh sát phát hiện tàu đậu trên sông Cấm, thuộc xã Cao Nhân. Thấy công an, Số bỏ chạy lên bờ lẩn trốn, nhưng bị bắt.

Tàu sông biển của gia đình ông Nguyễn Văn Tưởng. Ảnh: CAHP

Số khai với công an, do nợ nần nhiều nên nảy sinh ý định trộm cắp. Khoảng 2h ngày 1/3, phát hiện tàu neo đậu trên sông Thái Bình không có người trông coi, bộ đôi đã trộm tàu, rồi thay nhau lái về sông Cấm để tìm khách.

Ngày 2/3, nghi phạm Cao Văn Tưởng bị công an bắt giữ khi đang trốn tại Quảng Ninh.