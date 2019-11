Hai thanh niên 11 lần giật dây chuyền vàng

Nghệ AnPhan Văn Hùng (27 tuổi) và Đậu Trọng Hùng (24 tuổi) gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản phụ nữ.

Ngày 22/11, hai nghi can đang bị Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) tạm giữ hình sự về hành vi cướp giật tài sản.

Một sơi dây chuyền mà hai nghi can đã cướp của nạn nhân. Ảnh: HB.

Theo cảnh sát, trong 5 tháng qua, Phan Văn Hùng và Đậu Trọng Hùng thường xuyên kẹp đi xe máy đi dọc nhiều tuyến đường ở địa bàn huyện Đô Lương, Yên Thành, Nghi Lộc, Diễn Châu và TP Vinh (Nghệ An) để "săn mồi". Mỗi khi thấy phụ nữ đi xe máy hoặc xe đạp một mình có đeo dây chuyền vàng, chúng áp sát rồi cướp tài sản.

Thu thập chứng cứ, ngày 21/11, cảnh sát đã bắt hai nghi can. "Hai nghi can đã thực hiện trót lọt 11 vụ cướp giật dây chuyền với tổng giá trị 130 triệu đồng. Nhà chức trách đã thu được một số tang vật", Công an Đô Lương cho biết.

Vụ án đang được mở rộng.