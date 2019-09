Hai tài xế trong vụ lùi xe trên cao tốc bị đề nghị truy tố

Thái NguyênTài xế Ngô Văn Sơn và Lê Ngọc Hoàng tiếp tục bị cáo buộc vi phạm quy định giao thông khi đi trên cao tốc, làm chết bốn người.

Sơn (41 tuổi) điều khiển ôtô trong hơi thở có nồng độ cồn (0,192mg/lít khí thở), chở quá số người quy định, lùi trên đường cấm lùi. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn do tài xế Hoàng (34 tuổi) không giảm tốc độ khi gặp biển báo hiệu nguy hiểm (biển báo "đi chậm") và xe phía đã trước có đèn cảnh báo.

Với cáo buộc trên, cả hai tài xế bị Công an thị xã Phổ Yên đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù, bản kết luận điều tra bổ sung ra ngày 3/9 nêu.

Tài xế Sơn và Hoàng tại phiên phúc thẩm. Ảnh: Thuỳ An.

Theo kết luận, ngày 19/11/2016, Sơn nhận hợp đồng chở 10 khách bằng ôtô Innova từ Bắc Ninh về thành phố Thái Nguyên. Khoảng 15h30 cùng ngày, do đi quá lối ra khỏi đường cao tốc thuộc khu vực nút giao Yên Bình (thị xã Phổ Yên), Sơn đã lùi xe theo hướng Thái Nguyên - Hà Nội.

Ở phía sau xe Sơn, Hoàng điểu khiển xe đầu kéo đi với tốc độ 62 km/h đi hướng Hà Nội - Thái Nguyên. Cách xe Sơn khoảng 70 m, Hoàng không phanh mà định vượt lên để tránh. Nhìn qua gương bên trái thấy có xe đầu kéo khác đang đến, Hoàng không chuyển làn được.

Khi cách xe của Sơn khoảng 10 mét, Hoàng phanh xe và đánh lái về bên phải đường. Ở khoảng cách quá gần, đầu xe của Hoàng đâm vào đuôi xe của Sơn. Tai nạn khiến ba người lớn và một bé trai tử vong, sáu người bị thương.

Xe đầu kéo trong buổi thực nghiệm ngày 22/8. Ảnh: Công Phương.

So với bản kết luận ra ngày 26/6, kết luận lần này vẫn giữ nguyên bản chất vụ án, tiếp tục đề nghị truy tố hai tài xế nhưng có giải thích cụ thể hơn về những tình tiết bị yêu cầu điều tra lại. Chẳng hạn, trong những lần lấy lời khai bổ sung của bị can Hoàng để làm rõ các vấn đề khác, tài xế này giữ nguyên lời khai tại phiên phúc thẩm nên không khai báo và không ký vào các biên bản làm việc.

Công an thị xã Phổ Yên cho hay không đủ điều kiện xác định được tình trạng an toàn kỹ thuật hệ thống phanh của xe đầu kéo ngay trước khi xảy ra tai nạn bởi hệ thống phanh của xe sau khi tai nạn bị hư hỏng, không còn tác dụng. Việc xác định quãng đường phanh của xe đầu kéo phụ thuộc nhiều yếu tố và phải thực nghiệm hiện trường nhưng cơ quan điều tra không thể thực hiện do không có phương án đảm bảo an toàn.

Vụ án này gây nhiều tranh cãi khi trải qua 8 phiên sơ thẩm, bốn lần phúc thẩm và một lần giám đốc thẩm. Tại phiên phúc thẩm mở đầu tháng 11/2018, TAND Thái Nguyên tuyên phạt Hoàng án 6 năm tù, Sơn 9 năm tù. Bị can Hoàng liên tục kêu oan, Sơn xin giảm án.