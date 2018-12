Hai phụ nữ trong băng trộm chó ở miền Tây

Mỹ Linh cùng một đồng phạm. Ảnh: C.A

Sáng 7/9, các trinh sát Công an Tiền Giang ập vào ngôi nhà thuê ở TP Mỹ Tho tạm giữ 9 nghi can trong đường dây trộm cắp và mua bán ma túy. Trong đó, Nguyễn Thị Mỹ Linh (36 tuổi, ở TP HCM) và Nguyễn Thị Thùy Dung (27 tuổi, quê Bến Tre) là nữ.

Theo công an, phần lớn các nghi can đều có tiền án tiền sự đánh bạc, trộm cướp. Khám xét nơi ở, cảnh sát thu giữ súng điện, súng tự chế dùng để bắn chó cùng nhiều gói ma túy được chôn dưới đất và 7 xe máy do chúng trộm cắp.

Nhóm này khai, hàng ngày, chúng tỏa đi khắp tỉnh Tiền Giang để trộm xe máy, bắn chó bằng hung khí tự chế và kiêm luôn việc bán ma túy. Chó trộm được chúng đem bán cho các quán nhậu, khoảng 200 kg thịt mỗi ngày.

Hoàng Nam