Hai phụ nữ buôn người bị bắt sau 7 năm gây án

Ngày 10/8, Công an Nghệ An khởi tố Lô Thị Thanh (32 tuổi) và Lương Thị Khấy (33 tuổi) về tội Mua bán trẻ em.

Theo hồ sơ, năm 2012 hai bé gái 14 tuổi tới gặp Thanh nhờ đưa qua Trung Quốc kiếm việc làm. Thanh gặp Khấy bàn bạc và liên lạc với một phụ nữ người Việt Nam đang sinh sống tại Trung Quốc nhằm bán hai bé gái.

Bị can Lô Thị Thanh.

Tháng 7/2012, hai bé gái được đưa sang Trung Quốc tá túc trong nhà một phụ nữ Việt rồi lần lượt bị bán làm vợ cho những người địa phương với giá tương đương 180 triệu đồng.

Năm 2017, một bé gái được công an Trung Quốc giải cứu và trao trả về Việt Nam song không tố cáo. Tháng 6/2019, nạn nhân còn lại được Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) phối hợp tổ chức Rồng Xanh giải cứu thành công. Từ đơn tố cáo của người này, Thanh bị bắt tại Bình Dương, Khấy bị bắt ở Nghệ An.