Hai nữ du khách bị xích lô 'chặt chém'

TP HCMBà Flores là cảnh sát Philippines, cùng đồng nghiệp đi xích lô của Trần Quý Vinh, 48 tuổi, khoảng 2 km nhưng bị buộc trả 1,5 triệu đồng.

Trần Quý Vinh và một người đàn ông đạp xích lô khác đang bị Công an TP HCM xử lý về hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 BLHS 2015.

Theo điều tra, tháng 9/2019, bà Flores (42 tuổi) cùng nữ đồng nghiệp kết hợp công vụ và du lịch tại TP HCM. Chiều 16/9, họ mặc thường phục đón xích lô của Vinh và một người khác từ đường Võ Thị Sáu đến tham quan Dinh Độc Lập cách đó chừng 3 km với giá thoả thuận 150.000 đồng.

Đi được hơn nửa đường, đến đường Võ Văn Tần (quận 3), hai du khách đề nghị xuống xe đi bộ, trả 200.000 đồng nhưng hai gã xích lô đòi 1,5 triệu. Đồng nghiệp của bà Flores không đồng ý, bị xích lô giật chiếc ví nhưng bất thành.

Hai gã xích lô lớn tiếng hăm doạ, bà Flores không muốn phiền phức nơi đất khách nên đưa tiền, bí mật ghi lại tất cả bằng chứng.

Nhận tin báo, Công an quận 3 ngay sau đó bắt giữ Vinh và đồng phạm. Vinh có một tiền án. Do nạn nhân là người nước ngoài nên Công an TP HCM tiếp nhận hồ sơ, xử lý.

Công an TP HCM