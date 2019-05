Hai nhóm thanh niên ở Hải Phòng ẩu đả vì nữ nhân viên quán bar

Nhà chức trách thu giữ tại hiện trường ẩu đả 2 khẩu súng, 6 viên đạn và đưa nhiều thanh niên về trụ sở để làm rõ.

Ngày 4/5, Công an Hải Phòng thông tin về vụ 2 nhóm thanh niên sử dụng súng, hung khí ẩu đả tại quán bar trên địa bàn quận Kiến An, khiến một người bị trọng thương.

Theo đó, ngày 30/4, Đỗ Thành Thuận (32 tuổi) trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An và Nguyễn Thiện Hùng (37 tuổi) trú tại xã An Đồng, huyện An Dương (Hải Phòng) đưa nữ nhân viên quản lý quán bar Time Club, ngõ 16 Nguyễn Công Mỹ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An đi chơi.

Việc này đã dẫn đến mâu thuẫn giữa chủ quán bar Vũ Văn Thắng (33 tuổi) với Thuận, Hùng. Hai bên thách thức nhau, rồi hẹn gặp tại bar của Thắng vào chiều 1/5 nói chuyện.

18h ngày 1/5, nhóm Thuận, Hùng kéo đến quán bar Time Club thì xảy ra cuộc ẩu đả với nhóm của chủ quán Thắng. Hậu quả, Bùi Hùng Cường (33 tuổi, thành viên nhóm của Thuận) trú tại phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An bị thương ở đầu, được đưa vào bệnh viện Kiến An cấp cứu.

Nhận được thông tin, công an quận Kiến An phối hợp với công an phường Ngọc Sơn vây bắt 17 thanh niên thuộc 2 nhóm, thu giữ 2 khẩu súng, 6 viên đạn.

Đến nửa đêm, người thân và bạn bè của các thành viên trong nhóm Thuận, Hùng kéo đến cổng trụ sở công an quận Kiến An gây náo loạn, đòi thả người. Xác định đây là sự việc phức tạp, công an quận Kiến An đã bàn giao 17 thanh niên cùng súng, đạn cho Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng điều tra.