Hai nhóm thanh niên 'gây chiến' vì mâu thuẫn trên mạng xã hội

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Giang Chinh

Ngày 8/10, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử 13 bị cáo thuộc 2 nhóm thanh thiếu niên ở huyện An Dương (Hải Phòng) về tội “Cố ý gây thương tích” theo điều 134, Bộ luật hình sự 2015.

Theo nội dung cáo trạng, tối 28/7/2017, Lê Văn Thưởng và Nguyễn Minh Tiến, cùng 17 tuổi, trú tại huyện An Dương xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc đăng tải hình ảnh, bình luận trên mạng xã hội nên hẹn nhau ra một địa điểm để "gây chiến".

20h tối hôm sau, cả 2 dẫn theo đồng bọn đều là người địa phương, đi xe máy, mang theo dao, kiếm, tuýp sắt, gậy gỗ và vỏ chai thủy tinh tới điểm hẹn là đường giao thông phía sau trường Cao đẳng nghề du lịch và dịch vụ Hải Phòng (xã Nam Sơn, An Dương).

Nhóm của Thưởng có 4 người, còn nhóm của Tiến có 11 người. Vụ đánh lộn khiến Nguyễn Anh Đức bị thương, giảm 49% sức khỏe; Đào Duy Hiếu bị thương, giảm 51% sức khỏe; Lê Văn Duy giảm 23% sức khỏe.

Công an huyện An Dương sau đó đã khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam với 13 bị can; riêng Nguyễn Anh Đức thời điểm phạm tội dưới 16 tuổi và chỉ đóng vai trò đồng phạm nên được miễn trách nhiệm truy cứu hình sự; Nguyễn Tiến Vỹ đi cùng nhưng không đánh nhau và tuổi dưới 16 nên nhà chức trách đã áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố đúng tội. Các luật sư và trợ giúp pháp lý đã tìm các tình tiết giảm nhẹ nhằm giảm tội cho thân chủ song đều bị HĐXX bác bỏ.

Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Văn Thiện cho rằng tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự và gây tâm lý hoang mang, lo ngại cho người dân, do vậy các bị cáo phải bị pháp luật trừng trị nghiêm minh.

Tuy nhiên, các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ do tuổi còn trẻ, nghỉ học sớm, bố mẹ bỏ nhau, chưa tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo và gia đình các bị báo cũng đã bồi thường chi phí điều trị cho bị hại Đào Duy Hiếu và Nguyễn Anh Đức mỗi người 50 triệu đồng; riêng gia đình Lê Văn Duy không yêu cầu bồi thường.

Sau phần nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thưởng 6 năm tù giam; Nguyễn Duy Mạnh, Đặng Duy Thắng, Lê Văn Duy cùng 5 năm tù giam; Nguyễn Minh Tiến 18 tháng tù cho hưởng án treo và Nguyễn Đăng Duy Mạnh 15 tháng tù cho hưởng án treo.; các bị cáo còn lại đều bị tuyên phạt từ 9-15 tháng cải tạo không giam giữ.