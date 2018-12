Hai người vận chuyển khỉ mặt đỏ bị bắt

Sau một tuần theo dõi, chiều 3/12 tại đường liên xã thuộc huyện Thanh Chương (Nghệ An), cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An chặn xe máy của hai người đàn ông đang vận chuyển động vật hoang dã.

Hai người bị bắt là Phạm Ngọc Thủy (42 tuổi) và Nguyễn Văn Sơn (39 tuổi, cùng trú huyện Anh Sơn) thừa nhận chở 7 con khỉ mặt đỏ nặng gần 60 kg và 14 kg xương động vật hoang dã đi bán. Trong 7 cá thể khỉ có một con còn sống.

Bộ đôi gom mua khỉ mặt đỏ và xương động vật ở huyện miền núi Nghệ An, sau đó đưa đi bán lại tại vùng đồng bằng.

Hai người bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Hải Bình.

Trung tá Trần Văn Hùng (Đội trưởng đội 2, Phòng cảnh sát môi trường) cho biết, con khỉ còn sống sẽ được bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát để thả về tự nhiên. 14 kg hai nghi phạm khai là xương động vật sẽ được đưa đi giám định.

Hải Bình