Hai người trung niên cho vay nặng lãi bị bắt

Cho chị An vay 3,8 tỷ đồng mua căn nhà, Lợi giữ lại 190 triệu tiền lãi trả trước 10 ngày.

Ngày 6/6, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội khởi tố bị can Cung Đức Lợi (62 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh (56 tuổi) để điều tra về tội Cho vay lãi nặng.

Bị can Tuấn Anh (trái) và Lợi.

Theo nhà chức trách, cuối năm 2018, chị An cần tiền để mua căn nhà năm tỷ đồng nên tới một ngân hàng vay. Do khúc mắc ở thủ tục nên chị được một nhân viên ngân hàng "gợi ý" vay của Lợi tiền, để khi hoàn tất việc mua bán căn nhà sẽ quay sang cầm cố cho nhà băng.

Ngày 13/12/2018, chị An được Lợi cho vay "nóng" 3,8 tỷ đồng, lãi 5.000 đồng/triệu đồng/ngày (182% một năm). Thực tế, chị An chỉ nhận được 3,6 tỷ đồng, còn 190 triệu đồng Lợi "cắt lãi" của 10 ngày vay. Trong số tiền cho chị An vay, Tuấn Anh góp vào một tỷ đồng với Lợi.

Sau khi mua nhà, chị An mang cầm cố, song giấy tờ không hợp lệ để ngân hàng cho vay. Sau hơn 3 tháng vay tiền của Lợi, chị An đã phải trả tới 800 triệu đồng tiền lãi, nợ gốc.

Chị này đã tố cáo hành vi của Lợi.

*Tên bị hại đã thay đổi.