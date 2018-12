Hai người say xỉn đánh hội đồng CSGT bị bắt

CSGT bị nhóm thanh niên say xỉn đánh hội đồng

Ngày 28/7, Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết đã khởi tố, tạm giữ hình sự 2 tháng đối với Trương Nhật Quang (16 tuổi) và Nguyễn Trọng Nghĩa (22 tuổi) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Cảnh sát giao thông bị đánh hội đồng

Theo điều tra, 14h ngày 21/7, Nghĩa đang ngồi nhậu chung với nhóm bạn thì hết mồi nên chạy xe đi mua. Đến gần bến phà xã Bình Ninh, do không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu say xỉn, anh ta bị thượng úy Lê Tuấn Trung (CSGT Công an huyện Chợ Gạo) chặn lại kiểm tra.

Nghĩa đã chống đối, đạp ngã môtô CSGT và dùng đá tấn công thượng úy Trung. 3 bạn nhậu của Nghĩa ở gần đó chạy ra nhằm giải cứu, tuy nhiên chỉ có Quang xông vào đánh thượng úy Trung.

Sau khi được người dân can ngăn, nhóm thanh thiếu niên này mới lên xe bỏ chạy. Thượng úy Trung cũng lên xe môtô đặc chủng rời khỏi hiện trường. Vụ việc diễn ra gần 2 phút được người dân quay clip lại tung lên Facebook.

An Nam