Hai người nghiện ma tuý đi cướp giật

Nghệ AnNguyễn Văn Toàn và Nguyễn Văn Tuấn rình trên đường để cướp túi xách của phụ nữ.

Ngày 14/9, hai nghi can bị Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) khởi tố bị can, tạm giam về tội Cướp giật tài sản.

Công an Đô Lương cho hay, trưa 27/8 tại xã Lạc Sơn, Toàn và Tuấn đi trên một xe máy đã bám theo người phụ nữ chạy xe phía trước. Giật được chiếc túi đeo bên hông của chị này, chúng lấy hai triệu đồng mua ma tuý sử dụng.

Tuấn và Toàn tại cơ quan công an.

Ngày 2/9, Toàn và Tuấn tiếp tục đi xe máy tới huyện Đô Lương tìm "con mồi" để gây án, song khi chuẩn bị ra tay chúng đã bị cảnh sát mật phục phát hiện.

Hai bị can không có công việc ổn định, nghiện ma túy.