Hai người buôn lậu thuốc lá chạy vào đồng cỏ trốn CSGT TP HCM

Hai nghi can cùng xe tang vật. Ảnh: C.A

Ngày 18/8, Phòng CSGT TP HCM đã bàn giao hai nghi can Phạm Tấn Đạt (35 tuổi) và anh trai Phạm Nhân Hiến (37 tuổi, cùng quê Long An) cho Công an huyện Bình Chánh điều tra việc buôn lậu thuốc lá.

Đêm 17/8, tổ chuyên đề của Đội CSGT An Lạc do trung tá Huỳnh Phú Hùng, Phó đội chỉ huy kiểm tra nồng độ cồn tại gầm cầu vượt đi bộ số 1, hướng từ vòng xoay An Lạc về cầu Bình Điền.

Số thuốc lá nghi lậu trên ôtô. Ảnh: C.A

Khi dừng ôtô 7 chỗ đời mới, CSGT thấy tài xế cùng người đi cùng có nhiều nghi vấn nên yêu cầu được kiểm tra xe. Hai người đàn ông trên xe bất ngờ tung cửa bỏ chạy, lao vào đồng cỏ rộng lớn ở xã Tân Kiển (huyện Bình Chánh).

Xác định các nghi can có thể vừa phạm tội, tổ CSGT chia nhau truy đuổi, bao vây khu vực. Sau gần một giờ phối hợp với công an xã, người dân tìm kiếm, CSGT đã khống chế được hai tên này.

Nhiều biển số giả bị thu giữ. Ảnh: C.A

Bước đầu, qua kiểm tra cảnh sát phát hiện trong xe chứa gần 11.000 bao thuốc lá lậu, nhiều biển số ôtô nghi giả...

Quốc Thắng