Hai người bị khởi tố vì đòi tiền bảo kê máy gặt lúa

Ngày 19/6, đại tá Lương Thế Lộc (Trưởng công an huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt Nguyễn Hùng Cường (43 tuổi) và Phan Văn Sỹ (32 tuổi) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Sỹ và Cường tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 6, Nguyễn Hùng Cường và Phan Văn Sỹ gặp một chủ máy gặt từ nơi khác đến đây gặt thuê, đe dọa "địa bàn này đã có người bao, không được làm ăn".

Để yên ổn làm ăn, chủ máy gặt thỏa thuận sẽ chuyển trước cho nhóm của Cường 1,8 triệu đồng và đưa thêm sau. Hai bên đang giao dịch thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Mở rộng điều tra, nhà chức trách xác định với thủ đoạn tương tự, Cường cùng đồng phạm đã cưỡng đoạt tiền của một số chủ máy gặt khác. Do lo sợ, nhiều nạn nhân không dám lên tiếng tố cáo.