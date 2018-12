Hai nghi can quốc tịch Canada đánh đạo diễn 'Kong' đã bỏ trốn

Đạo diễn 'Kong' bị đánh ở TP HCM

Ngày 12/7, nguồn tin của VnExpress cho biết, Công an TP HCM gặp khó khăn trong việc truy bắt những kẻ đánh ông Jordan Vogt-Roberts (33 tuổi, đạo diễn Kong: Skull Island) trọng thương tại quán bar ở quận 1 hồi tháng 9 năm ngoái.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra xác định nhóm Việt kiều Canada là nghi can, trong đó Kenny Cuong và Billy Trần là hai kẻ cầm đầu. Theo hồ sơ cảnh sát nắm được, hai người này liên quan nhiều đến hoạt động tội phạm ma tuý ở nước ngoài.

"Nhóm này bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi ẩu đả với nạn nhân. Cảnh sát nỗ lực truy bắt nhưng phần lớn nghi can đã lấy danh tính khác, xuất cảnh sang Canada. Canada không nằm trong những nước ký hiệp ước dẫn độ với Việt Nam", ông này nói.

Đạo diễn "Kong: Skull Island".

Sự việc xảy ra vào rạng sáng 9/9/2017, khi ông Jordan cùng bạn đến chơi ở quán bar XOXO (quận 1). Trong lúc đạo diễn người Mỹ nói chuyện với một cô gái thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm Kenny Cuong và Billy Trần.

Những gã thanh niên đã đánh, đập vật cứng vào đầu Jordan khiến máu chảy rất nhiều. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Pháp (quận 7).

Tuy nhiên, phía ông Jordan Vogt-Roberts không trình báo cảnh sát ngay mà gửi thư cho Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Đến chiều hôm sau Công an quận 1 mới biết sự việc do Sở Du lịch TP HCM gửi thông báo. Khi Công an TP HCM vào cuộc điều tra thì các nghi can đều đã bỏ trốn.

Chia sẻ mới đây trên các báo nước ngoài, đạo diễn Jordan cho biết ông bị đập chai rượu vào đầu, bị thương khá nặng do vỡ hộp sọ, xuất huyết và tổn thương túi khí não. Nhờ sự giúp đỡ từ các nguồn tin và chính quyền Canada, ông biết được hai nghi phạm tấn công mình là Kenny Cuong và Billy Trần.

Đạo diễn người Mỹ còn là Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020, có nhiệm vụ tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch Việt. Dù bị tấn công, song ông khẳng định điều này không thay đổi tình yêu của mình đối với Việt Nam.

Bộ phim bom tấn Kong: Skull Island do ông làm đạo diễn có 70% bối cảnh ở Việt Nam. Tác phẩm đạt doanh thu 566 triệu USD toàn cầu, đồng thời thu 170 tỷ đồng (tương đương 7,5 triệu USD) ở Việt Nam - cao thứ hai lịch sử màn ảnh Việt.

Vy Tường