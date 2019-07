Hai kẻ buôn ma túy bị tử hình

Toàn và đồng phạm ba lần thực hiện hành vi mua bán ma túy với tổng trọng lượng 4,8 kg.

Chiều 1/7, TAND tỉnh Nghệ An tuyên Nguyễn Văn Toàn (46 tuổi) và Lữ Văn Hải (35 tuổi, cùng trú tỉnh Nghệ An) mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Liên quan tới vụ án, Hồ Sỹ Long (44 tuổi, trú Nghệ An) lĩnh 20 năm tù.

Long, Hải và Toàn (thứ tự từ trái qua).

Theo cáo trạng, tháng 5/2018 Toàn thuê Long chở tới huyện Quế Phong (Nghệ An) mua của Hải hai bánh heroin với giá 360 triệu đồng. Toàn mang heroin này vào TP HCM bán cho một người đàn ông chưa rõ lai lịch với giá 420 triệu đồng. Toàn sau đó trả công cho Long 2 triệu đồng.

Tháng 6/2018, lần thứ hai Toàn tiếp tục thuê Long chở lên nhà Hải mua ba bánh heroin, giá 520 triệu đồng. Tiêu thụ trót lọt số hàng này, Toàn trả công cho Long 5 triệu đồng.

Cuối tháng 6/2018, lần thứ ba Toàn thuê Long chở tới huyện Quế Phong mua ba bánh heroin và một kg ma túy đá của Hải. Khi ôtô do Long cầm lái chở Toàn từ Quế Phong về tới huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) thì bị cảnh sát bắt giữ.

HĐXX xác định đủ cơ sở chứng minh Lữ Văn Hải, Nguyễn Văn Toàn và Hồ Sỹ Long ba lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với tổng khối lượng hơn 4,8 kg.