Hai giám đốc doanh nghiệp khai thác cát sỏi bị khởi tố

Mở rộng đường dây mua bán hóa đơn để hợp thức hóa cát lậu, Công an TP Huế khởi tố thêm 5 người, trong đó có 2 giám đốc.

Chiều 10/7, Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) khởi tố thêm 5 bị can, tạm giam 3 tháng về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước được quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Nguyễn Văn Phúc (áo màu tím), Giám đốc HTX vận tải Xuân Long bị khởi tố. Ảnh: Trần Hồng.

5 người bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Phúc (63 tuổi, Giám đốc HTX vận tải Xuân Long, trú 15 đường Vạn Xuân), Nguyễn Văn Phú (56 tuổi, trú 67 đường Vạn Xuân, kế toán), Võ Thị Minh Nguyệt (37 tuổi, trú đường Bạch Đằng, kế toán); Phan Văn Hùng (49 tuổi, trú phường Thủy Xuân, Giám đốc Công ty Cổ phần 939), Đỗ Thị Thùy Châu (36 tuổi, kế toán).

Các bị can bị bắt giữ liên quan đến chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát. Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận hành vi mua bán trái phép hóa đơn cho doanh nghiệp Tuyết Liêm và Công ty Tuấn Phát, địa chỉ 217 Phan Bội Châu (TP Huế).

Trước đó sau khi khám xét doanh nghiệp Tuyết Liêm và Công ty TNHH Tuấn Phát tại 217 Phan Bội Châu (phường Trường An, TP Huế), Công an TP Huế thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Công an TP Huế đã khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (51 tuổi, Phó giám đốc Doanh nghiệp Tuyết Liêm) và Nguyễn Thanh Thủy (31 tuổi, kế toán Công ty TNHH Tuấn Phát và Doanh nghiệp Tuyết Liêm) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ.

Vụ án đang được Công an Thừa Thiên Huế mở rộng điều tra.

Võ Thạnh