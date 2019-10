Hai đường dây lừa đưa người ra nước ngoài trái phép

Nghệ AnLê Duy Anh và ba đồng phạm thu tiền của người muốn đi lao động tại Australia song không đưa được ai ra nước ngoài như cam kết.

Ngày 26/10, Cơ quan An ninh điều tra (Công an Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Duy Anh cùng ba người khác về tội Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài, theo điều 349 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 9/2015 đến đầu 2019, nhóm này đã nhận hơn 400 hồ sơ và hàng trăm nghìn USD của nhiều người. Tuy nhiên tới nay, họ chưa đưa được ai xuất cảnh do không có chức năng tuyển dụng, xuất khẩu lao động.

Cùng ngày 26/10, Công an Nghệ An xác nhận đã khởi tố vụ án Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài, đang truy bắt nghi can tên Loan do liên quan việc đưa lao động trái phép sang Pháp.

Theo hồ sơ, Vũ Thị Lý (trú huyện Yên Thành) bị Loan đưa sang Pháp lao động bằng con đường du lịch, dùng visa giả. Lý sau đó bị trục xuất về nước. Loan hiện bỏ trốn.