Hai cựu điều tra viên bị truy tố

Hà NộiCựu trung úy Nguyễn Tiến Dũng và cựu trung tá Phạm Xuân Tiến bị cáo buộc vòi gia đình nghi can đưa hối lộ 150 triệu đồng.

Nguyễn Tiến Dũng (29 tuổi) là từng là trung úy, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Thanh Trì. Bị can Phạm Xuân Tiến (42 tuổi) từng là trung tá, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Thanh Trì.

Ngày 19/2, ông Tiến và Dũng bị VKSND Tối cao truy tố về tội Nhận hối lộ, theo điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, chiều 27/4/2016, trên đường Nghiêm Xuân Yêm (huyện Thanh Trì), tổ công tác Y3/141 phát hiện Tạ Duy Thanh khi ngồi trong ôtô đã giấu trong người hai gói ma túy (trọng lượng 0,440 gam). Dưới gầm ghế Thanh ngồi có một vỏ bao thuốc lá đựng 1,881 g kentamine và tờ 20.000 đồng dính bột ma túy.

Vụ việc được Công an huyện Thanh Trì giao Nguyễn Tiến Dũng và Phạm Xuân Tiến thụ lý, giải quyết. Theo cáo buộc, hai cán bộ điều tra này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để yêu cầu người tình của Thanh phải đưa 150 triệu đồng. Đổi lại, Thanh sẽ được cho về nhà.

Nhà chức trách cáo buộc, Dũng tích cực thực hiện chỉ đạo của cấp trên. Trong quá trình điều tra, Dũng thay đổi lời khai liên quan hành vi phạm tội của ông Tiến nhưng không phù hợp với các chứng cứ khác và không cung cấp được chứng cứ chứng minh nên không được xem xét.

VKSND Tối cao phân công VKSND Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này.