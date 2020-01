Hai cựu chủ tịch Đà Nẵng 9 năm giúp Vũ 'Nhôm' mua rẻ đất công

Đà NẵngCựu chủ tịch Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến ký hàng chục văn bản giúp Phan Văn Anh Vũ sở hữu hàng chục héc ta đất công ở vị trí đắc địa, năm 2006-2014.

Hai ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến cùng Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") và 18 người sẽ bị xét xử từ ngày 2/1 đến 15/1 tại TAND Hà Nội. Phiên tòa dự kiến làm việc cả thứ bảy và chủ nhật, dưới sự điều hành của chủ tọa Lưu Ngọc Cảnh.

Hai cựu chủ tịch Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến.

Cáo trạng ra tháng 10 của VKSND Tối cao xác định, tại vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, quản lý đất đai gây thất thoát lãng phí, Chủ tịch UBND Đà Nẵng Trần Văn Minh (năm 2006-2011) đã ký 6 văn bản cho phép giảm 10% tiền sử dụng đất, cho phép chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất trái với các quy định của Chính phủ và các quy định của pháp luật về đất đai.

Ông Minh phạm tội với vai trò chính, trực tiếp cùng các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội tại 6 trong 7 dự án bất động sản ở Đà Nẵng liên quan Vũ "Nhôm") bao gồm: dự án 29 ha thuộc khu đô thị Quốc tế Đa Phước, dự án Công viên An Đồn (cũ), dự án Habour Ville, dự án khu dân cư An Cư 2 mở rộng và An Cư 3 mở rộng, dự án 3,77ha đường Trường Sa, dự án 1,5 ha đường Trường Sa và dự án Phú Gia Compound.

Với 7 dự án này, trong thời gian dài 2002-2010, Vũ "Nhôm" lập 5 công ty để mua nhà, đất công sản và nhận quyền sử dụng đất. Biết rõ việc này, ông Minh vẫn đồng ý và chỉ đạo cấp dưới hoàn thành thủ tục cho phép chuyển nhượng không qua đấu giá hoặc có đơn giá thấp hơn.

Vũ "Nhôm" từ đó đã trục lợi 4 trong 7 dự án với số tiền hơn 400 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tại thời điểm khởi tố hơn 18.000 tỷ đồng.

Phan Văn Anh Vũ. Ảnh: Hữu Khoa.

Ngoài ra, tại 18 nhà, đất công sản khác ở Đà Nẵng, dù không thuộc diện mua, nhưng dựa vào những văn bản pháp lý của UBND Đà Nẵng do ông Minh ký ban hành trái luật, Vũ "Nhôm" đã bàn bạc, thỏa thuận với giám đốc một số công ty là đơn vị được mua chỉ định, để họ đứng tên xin mua nhà công sản, xin giảm hệ số sinh lợi.

Trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các công ty này lại có văn bản đề nghị thay đổi tên người nhận quyền sử dụng đất sang cho Vũ "Nhôm" với lý do là người nộp tiền mua nhà. Việc trót lọt, đôi bên chia lợi ích với nhau.

Cáo trạng quy kết, ông Minh và các đồng phạm thực hiện hành vi làm trái quy định của nhà nước về quản lý tài sản tạo điều kiện cho Vũ "Nhôm" được mua 15 trong số 18 nhà, đất công sản trái pháp luật gồm: số 2 Hải Phòng, số 37 Pasteur, 39 Pasteur, 106 Trần Phú, 7 Bạch Đằng, 20 Bạch Đằng, 36 Bạch Đằng, 38 Bạch Đằng mở rộng, 158 Bạch Đằng, 100 Bạch Đằng, 45 Nguyễn Thái Học, 47 Nguyễn Thái Học, 73 Nguyễn Thái Học, 57 Lê Duẩn, 319 Lê Duẩn, 22 Cô Giang, 34 Hoàng Văn Thụ. Hành vi của bị can gây thiệt hại cho nhà nước tại 18 nhà, đất công sản nêu trên với số tiền 2.100 tỷ đồng.

Ông Minh phải chịu trách nhiệm cùng Vũ "Nhôm" và các bị can khác bồi thường đối với hậu quả thiệt hại gây ra. Tuy nhiên, cựu chủ tịch Đà Nẵng được đánh giá có thái độ thành khẩn khai báo.

Người kế nhiệm ông Minh giai đoạn 2011-2014 là Văn Hữu Chiến (64 tuổi). Trong giai đoạn 2006-2011, là Phó chủ tịch Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của bị can Minh, ông Chiến đã ký ban hành các quyết định cho phép chuyển nhượng và phê duyệt giá chuyển nhượng các nhà, đất công sản và dự án bất động sản trái quy định của pháp luật. Ông Chiến giúp sức cho ông Minh thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, tại dự án 29ha thuộc khu đô thị Quốc tế Đa Phước, ông ký quyết định ngày 12/7/2011 về việc thu hồi, giao cho công ty Cổ phần xây dựng 79 của Vũ "Nhôm" với diện tích 29 ha mà không đấu giá quyền sử dụng đất.

Tại dự án công viên An Đồn, ông Chiến ký công văn ngày 18/1/2011 cho phép công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 được nhận quyền sử dụng đất và giảm 10% tiền sử dụng. Với hai bất động sản này, ngân sách nhà nước bị thiệt hại hơn 11.200 tỷ đồng tính tại thời điểm cơ quan điều tra phát hiện, khởi tố điều tra.

Ông Chiến còn ký đồng ý với chủ trương của ông Minh để chỉ đạo cấp dưới hoàn thành các thủ tục cho phép chuyển nhượng và phê duyệt giá với 22 nhà, đất công sản không đúng quy trình, trái pháp luật. Từ đó, ông Chiến tạo điều kiện cho Vũ "Nhôm" mua được 15/22 nhà, đất công sản.

Trong đó, giai đoạn là phó chủ tịch Đà Nẵng, ông Chiến liên quan trực tiếp đến 19 nhà, đất công sản bao gồm: số 2 Hải Phòng, 37 Pasteur, 39 Pasteur, 106 Trần Phú, 7 Bạch Đằng, 20 Bạch Đằng, 36 Bạch Đằng, 38 Bạch Đằng, 38 Bạch Đằng mở rộng, 86 Bạch Đằng, 100 Bạch Đằng, 158 Bạch Đằng, 45 Nguyễn Thái Học, 47 Nguyễn Thái Học, 73 Nguyễn Thái Học, 17 Lê Duẩn, 57 Lê Duẩn, 319 Lê Duẩn, 22 Cô Giang, 34 Hoàng Văn Thụ.

Trong giai đoạn là Chủ tịch Đà Nẵng, ông liên quan hai nhà đất công sản gồm 121 Phan Châu Trinh và 16 Bạch Đằng. Nhà chức trách kết luận ông Chiến, ông Minh và các đồng phạm khác gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tại thời điểm cơ quan điều tra phát hiện khởi tố điều tra là 2.400 tỷ đồng.

Ông Chiến và ông Minh cùng bị truy tố về hai tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí (khoản 3 điều 219 Bộ luật Hình sự 2015) và tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai (khoản 3 điều 229) Hai ông được đánh giá thành khẩn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Theo VKSND Tối cao, ngoài hai ông Minh, Chiến, trong vụ án còn liên quan 19 người khác. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. 21 bị can là người giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của UBND TP Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và bộ máy hành chính của thành phố, lãnh đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đây là vụ án thứ 4, Vũ "Nhôm" phải hầu tòa. Tháng 11/2018, Vũ "Nhôm" bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí mật của Nhà nước; ngày 7/6 bị TAND Cấp cao tại TP HCM phạt 17 năm tù do Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; ngày 13/6 bị TAND Cấp cao tại Hà Nội phạt 15 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bảo Hà