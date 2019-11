Hai công an bị nhóm sinh viên cướp tài sản

Đà NẵngBốn sinh viên đi xe máy áp sát hai công an, uy hiếp bắt đưa hết tài sản khiến một nạn nhân phải nổ súng cảnh cáo.

Nhóm nghi phạm Phạm Ngọc An (18 tuổi), Lê Thanh Trường (20 tuổi, cùng trú Quảng Ngãi), Nguyễn Hà Anh Quốc (21 tuổi, trú Đà Nẵng) và Nguyễn Minh Sơn (20 tuổi, trú Quảng Nam) bị khởi tố, tạm giam về tội Cướp tài sản, ngày 5/11, công an quận Liên Chiểu cho biết. Bốn bị can là sinh viên, đang học tại Đà Nẵng.

Theo nhà chức trách, khoảng 22h30 ngày 12/9, hai công an phường Hoà Minh (quận Liên Chiểu) là Trần Minh Tuấn và Lê Công Tiến Hào chở nhau trên xe máy đi tuần tra mật phục phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản. Đến đường Nguyễn Xí, họ bị 7 thanh niên đi xe máy áp sát, uy hiếp yêu cầu đưa hết tài sản.

Bốn sinh viên bị khởi tố về tội Cướp tài sản. Ảnh: N.P.

Anh Tuấn hô lớn "công an đây", đồng thời bắn súng chỉ thiên. Nhóm thanh niên lập tức bỏ chạy. Hai công an đã truy đuổi và bắt được Hà Trung Nhân (16 tuổi, trú quận Thanh Khê).

Ít ngày sau, công an bắt Nguyễn Minh Thoại và Nguyễn Quang Vinh (cùng 15 tuổi, trú quận Thanh Khê). Ba thanh thiếu niên khai đã cùng một nhóm sinh viên thực hiện trót lọt 3 vụ cướp tài sản trong đêm 12/9. "Con mồi" là những cặp đồng tính tâm sự ở khu vực vắng vẻ hoặc đang chở nhau trên đường. Đến vụ thứ bốn, cả nhóm cướp nhầm vào công an. Các thiếu niên khai không biết nhiều về bốn đồng phạm là sinh viên vì chỉ quen nhau trên mạng xã hội và rủ đi cướp lấy tiền tiêu xài.

Thượng tá Nguyễn Phước Tốt, Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu, sau khi khởi tố Nhân, Thoại và Vinh về hành vi Cướp tài sản, cuối tháng 10 nhà chức trách đã tìm ra 4 sinh viên trên.