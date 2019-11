Hai bố con vướng lao lý khi rủ nhau đua xe

MỹChadwick Quinones (25 tuổi) cùng bố Fred Ordine (44 tuổi) lộ chuyện đua xe trái phép sau khi đăng tải video lên mạng xã hội.

Cả hai đã bị cảnh sát bang New York và New Jersey khởi tố về tội Cẩu thả gây nguy hiểm, Đua xe tốc độ trái phép, và Lái xe cẩu thả vào ngày 26/11.

Qua video, cảnh sát xác định tối 9/2, Chadwick lái xe Corvette đen di chuyển ở tốc độ cao qua hầm chui nối liền hai bang New York và New Jersey (Mỹ). Ít giây sau, xe của Chadwick mất lái và quay nhiều vòng khi bị một chiếc Corvette vàng va phải khi cố vượt. Chiếc Corvette vàng được xác định do Fred điều khiển.

Bố con vướng lao lý vì đua xe sang trong hầm chui Sự việc được camera gắn mui xe của chiếc Corvette đen ghi lại. Video: iamtaiboogie/Instagram.

Sau vụ va chạm, Chadwick và bố rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát tới nơi. 1h30 phút sau, Chadwick ra trình diện và ban đầu bị buộc tội Rời khỏi hiện trường tai nạn, Lái xe bất cẩn và Không có đăng ký xe.

Nhưng sau khi video sự việc được Chadwick đăng lên mạng xã hội cùng dòng bình luận "2 gã ngốc trong hầm chui", cảnh sát phát hiện đây là vụ đua xe và bắt giữ Chadwick và Fred với tội danh nghiêm trọng hơn.

Hiện, Chadwick và Fred đã được cho tại ngoại mà không phải nộp tiền bảo lãnh. Họ không thừa nhận tội danh như bị cáo buộc.

Quốc Đạt (Theo New York Daily News)