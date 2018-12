Hai anh em ở Sài Gòn được minh oan tội cướp

Ngày 29/1, Công an quận 7 (TP HCM) trao quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can cho Hồ Thanh Đồng (30 tuổi) và em ruột Hồ Thanh Trạng (28 tuổi) về tội Cướp tài sản.

Động thái này được cơ quan điều tra đưa ra do đã hết thời hạn điều tra nhưng không chứng minh được anh em Đồng thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó, anh em họ nhận quyết định huỷ bỏ biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do VKS quận 7 ban hành. Tuy nhiên, do không nhận được quyết định đình chỉ bị can nên cả hai đã đến công an quận hỏi. Tính đến ngày được tại ngoại (tháng 4/2016), Đồng và Trạng bị tạm giam hai năm ba tháng.

Anh em Đồng được đình chỉ bị can sau 4 năm bị truy tố oan. Ảnh: T. Tâm.

Theo nội dung vụ án, tối 8/1/2014, sau khi tan ca, anh Thân (công nhân tại Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7) bị hai thanh niên là Danh Lăng và Phan Thanh Tiến chặn đường dùng kéo đe dọa cướp xe máy. Nạn nhân vứt xe chạy vào trụ sở công ty tri hô.

Do xe chết máy không chạy được, Lăng và Tiến bị bảo vệ công ty và bảo vệ khu chế xuất đuổi bắt giao công an.

Từ lời khai của Lăng và Tiến, Công an quận 7 bắt thêm Đồng và em trai. Cả bốn người sau đó bị truy tố về tội Cướp tài sản với khung hình phạt cao nhất đến 15 năm tù.

TAND quận 7 nhiều lần đưa vụ án ra xử nhưng đều hoãn, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Tại tòa, anh em Đồng kêu oan. Lăng và Tiến cũng thừa nhận chỉ có hai người tham gia đi cướp, anh em Đồng bị oan. Do áp lực từ phía cơ quan điều tra và bị đánh nên mới "khai đại" ra anh em Đồng. Bởi trước đó nhóm của Lăng có mâu thuẫn với anh em Đồng vì tranh giành bạn gái.

Đồng cũng đưa ra chứng cứ ngoại phạm, tối hôm xảy ra sự việc đang ở nhà xem tivi và trông con, còn Trạng thì đi nhậu với nhóm bạn. Các nhân chứng đều được triệu tập lấy lời khai.

Giả thích về việc nhận tội tại cơ quan điều tra, anh em Đồng cho biết bị điều tra viên đánh đau quá nên nhận đại.

Là nạn nhân, anh Thân cũng khai thời điểm xảy ra vụ án chỉ thấy hai người. Các bảo vệ công ty cũng xác nhận điều này.

Hồi tháng 8 năm ngoái, TAND quận 7 tiếp tục mở phiên tòa và trả hồ sơ do phát sinh tình tiết mới về cây kéo mà các bị can dùng gây án. Đồng thời, cơ quan điều tra có dấu hiệu vi phạm tố tụng trong quá trình thu thập tang vật.

Chị Vũ Thanh Tâm (vợ anh Đồng) vui mừng cho biết, sau bao nhiêu năm làm đơn kêu cứu cho chồng cuối cùng anh cũng chính thức được giải oan. Từ khi chồng bỗng dưng bị bắt, cuộc sống gia đình chị bị đảo lộn.

"Một mình nuôi hai con nhỏ, nhiều khi phải đi vay mượn tiền đi thăm nuôi chồng rồi làm đơn thư gửi đi nhiều nơi kêu oan cho ảnh. Mấy tháng sau khi được tại ngoại, do vẫn mang thân phận bị can nên anh ấy không dám đi đâu", chị Tâm nói và cho biết chưa nghĩ đến việc yêu cầu bồi thường oan sai.

Hải Duyên