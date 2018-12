Hà Nội điều tra hơn 20 cảnh sát giao thông nghi nhận tiền 'mãi lộ'

20 cảnh sát giao thông Hà Nội bị đình chỉ / Hà Nội đình chỉ nhiều cảnh sát giao thông nghi nhận tiền 'mãi lộ'

Hình ảnh cảnh sát giao thông nghi nhận tiền người vi phạm bị ghi lại. Ảnh: Cắt từ video.

Sáng 21/3, Công an thành phố Hà Nội thông báo kết quả xác minh bước đầu về hình ảnh trong video nghi vấn cảnh sát giao thông nhận 'mãi lộ' do báo Tiền phong phản ánh. Đại tá Trần Hải Quân (Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Công an Hà Nội) cho biết có cơ sở xác định "một số cán bộ, chiến sĩ có dấu hiệu vi phạm quy trình trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm".

"Ngoài ra, tổ công tác xuất hiện trong video còn có dấu hiệu tiêu cực trong khi thực hiện nhiệm vụ", ông Quân nhấn mạnh.

Hiện, Phòng CSGT đã tạm đình chỉ công tác với 20 cán bộ, chiến sĩ và chỉ huy trong thời hạn một tháng để phục việc xác minh. Giám đốc Công an Hà Nội đã giao thanh tra và cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

20 cảnh sát giao thông Hà Nội bị đình chỉ để xác minh nghi vấn 'làm luật'

Nghi vấn cảnh sát mãi lộ và trả lời của lãnh đạo Công an Hà Nội. Video: Tiền Phong, VTV

Công an Hà Nội mong nhận được sự góp ý và cung cấp thông tin của báo chí và người dân để xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Công an Hà Nội công bố số đường dây nóng 0692196277 để người dân thông báo kịp thời các vấn đề bức xúc, hoặc gương người tốt, việc tốt.

Trước đó sáng 13/3, báo điện tử Tiền Phong đăng tải video hơn bảy phút ghi hình ảnh nhiều người vi phạm giao thông "làm việc nhanh chóng" với cảnh sát và không bị lập biên bản xử phạt hành chính.

Cùng ngày, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Giám đốc Công an thành phố làm rõ thông tin báo nêu; xử lý nghiêm các vi phạm nếu có và báo cáo Thành ủy, UBND trước ngày 20/3.