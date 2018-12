Giữ bé trai để níu tình người đàn ông kém 20 tuổi

Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đang tạm giữ Hoàng Thị Thu (48 tuổi) để điều tra hành vi bắt giữ trẻ em trái phép.

Chiều 20/12, gia đình đến đón bé Gia (4 tuổi) tại trường mầm non xã Liên Khê nhưng cô giáo chủ nhiệm cho biết bé đã được Thu (người vẫn hay đưa đón) tới dẫn về sớm.

Chờ lâu không thấy Thu đưa Gia về, gia đình gọi điện thoại tìm thì cô ta nhắn tin dọa sẽ giết đứa trẻ. Ngày 21/12, nhà chức trách phát hiện, bắt Thu tại xã An Hòa, huyện An Dương. Bé Gia được giải cứu an toàn.

Thu khai có quan hệ tình cảm với bố của bé Gia song gần đây tình cảm rạn nứt. Trưa 20/12, Thu sau khi nói chuyện với bố mẹ người tình đã tới trường mầm non đón Gia. Cô ta muốn giữ bé trai 4 tuổi làm con tin nhằm ra yêu sách buộc người cha phải giải quyết dứt điểm chuyện tiền bạc và tình cảm.

Thu có 4 con, đã bỏ chồng và hơn người tình 20 tuổi.

Giang Chinh

* Tên bé trai đã thay đổi