Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật công an nhân dân lần thứ 5 do Bộ Công an tổ chức, dành cho cán bộ, giảng viên. Vòng loại khu vực phía Bắc gồm 8 đội đến từ các trường công an, do Học viện An ninh nhân đăng cai. Ở nội dung bắn súng, thí sinh thi bắn chậm và nhanh.