Giang hồ Đồng Nai gây sức ép chiếm đoạt đất

Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) ngày 18/7 tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Ngọc (40 tuổi, ở TP Biên Hoà) và Nguyễn Văn Việt (29 tuổi, quê Thanh Hoá) để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản.

Ngọc (trái) cùng Việt tại cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: Thái Hà.

Theo điều tra, tuần trước, để giải quyết việc tranh chấp lô đất ở xã Bắc Sơn với một phụ nữ, Ngọc gọi người huy động khoảng 20 đàn em xăm trổ chuyên hoạt động bảo kê ở Biên Hòa và Trảng Bom đi trên 3 ôtô đến gây sức ép.

Tại đây, chúng lao vào đánh người, chặt phá rừng tràm do người dân trồng trước đó, mang đi đốt. Cảnh sát có mặt can thiệp, thu giữ một can xăng, hai cây rựa. Việt được xác định chặt đốt 7 cây tràm.

Qua xác minh, trong 19 nghi can liên quan có 10 tên mang tiền án về các tội Cố ý gây thương tích, Giết người, Cướp tài sản. Những kẻ này đa phần nghiện ma túy.

Thủ đoạn huy động giang hồ đến gây sức ép để chiếm đoạt đất xuất hiện nhiều ở Đồng Nai thời gian qua. Công an tỉnh đã lập nhiều chuyên án theo dõi.

