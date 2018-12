Giám đốc lừa đảo ở miền Tây xé biên bản khởi tố

Đeo bám 130 km để bắt hai giám đốc lừa đảo ở miền Tây / Trục lợi vay vốn ưu đãi, giám đốc ở miền Tây bị bắt

Ngày 21/6, nguồn tin của VnExpress cho biết, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam, tại Hậu Giang) đã xé nát biên bản tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Cần Thơ.

Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân. Ảnh: Cửu Long

"Nhân luôn cười ngạo nghễ, tỏ vẻ thách thức đã không ký vào bất kỳ biên bản làm việc nào với cơ quan chức năng sau khi bị bắt vào ngày 16/6", một điều tra viên nói và cho biết với hành vi hủy hoại giấy tờ của cơ quan điều tra, Nhân bị lập biên bản.

Một lãnh đạo công an TP Cần Thơ xác nhận thông tin này và cho biết vụ án đang được mở rộng điều tra nên chưa đưa ra hướng xử lý Nhân về hành vi này.

Theo một số luật sư ở Cần Thơ, hành vi của bị can không vi phạm luật nhưng rất gây phản cảm với cơ quan tố tụng.

Ngày 16/6, sau khi đeo bám hơn 130 km, Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam Nhân và Phạm Tường Thi (36 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến) để điều tra với cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, năm 2012, Công ty nông thủy sản Tây Nam do Nhân làm giám đốc đã làm hồ sơ vay gần 300 tỷ đồng của gói tín dụng ưu đãi (lãi suất 0% hai năm đầu và năm thứ 3 trở đi là 50% mỗi năm). Nhân dùng siêu thị Citimart ở quận Ninh Kiều thế chấp và được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Cần Thơ cho vay 289 tỷ đồng (đã giải ngân gần 260 tỷ đồng).

Số tiền được ngân hàng giải ngân cho Công ty TNHH Tân Tiến do Thi (bạn học Nhân) làm đại diện. Đây là một trong những đơn vị liên doanh với Công ty nông thủy sản Tây Nam. Có được tiền, Công ty Tân Tiến gửi ngược lại ngân hàng này gần 190 tỷ đồng để hưởng lãi suất chênh lệch.

Siêu thị Citimart mà Nhân mua đấu giá 104 tỷ đồng sau đó được thẩm định 330 tỷ đồng để thế chấp ngân hàng vay 289 tỷ đồng. Ảnh: Cửu Long

Cơ quan điều tra xác định, Công ty nông thủy sản Tây Nam sử dụng tiền vay không đúng mục đích, không mua máy móc thiết bị và sử dụng vào việc khác. Phía ngân hàng phát vay sai diện ưu đãi, vì doanh nghiệp này không có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản, dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân…

Từ năm 2012 đến 2014, giám đốc Nhân đã chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng tiền hỗ trợ lãi suất. Sau khi phát hiện sai phạm, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã yêu cầu Chi nhánh Cần Thơ thu hồi lại số tiền trên, đồng thời chuyển gói vay ưu đãi lãi suất 0% sang gói vay thương mại để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên đến nay, Nhân chỉ mới "khắc phục" được 2 tỷ đồng.

Cửu Long