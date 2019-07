Giám đốc khai dí súng để dọa tài xế gây va quệt giao thông

Ông chủ doanh nghiệp ở Thanh Hoá nói "không thấy sai" khi rút súng, mục đích chỉ là đe dọa tài xế.

Ngày 5/7, Công an huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) cho biết đã tịch thu khẩu súng bắn đạn cao su do ông Lê Đồng Đức sử dụng sai mục đích.

Thừa nhận có văng tục, tát và rút súng vào đầu đe doạ tài xế Hiếu khi xảy ra va quyệt giao thông song ông Đức nói: "Tôi cảm tưởng chưa sai cái gì trong trường hợp này. Tôi đủ hiểu biết để không sử dụng súng bừa bãi nên chỉ dọa thôi".

Ông cho biết, doanh nghiệp của ông được cơ quan chức năng cấp phép sử dụng súng từ năm 2014. Từ đó đến nay, ông chưa nổ súng bao giờ, trừ khi "đi tập bắn".

Xe của ông Đức đậu trước xe cẩu. Ảnh: Lê Hoàng

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Thanh Hoá) đang phối hợp với Công an Hoằng Hoá làm rõ hành vi sử dụng súng sai mục đích, đe dọa người khác của ông Đức.

Trung tá Dương Đức Trường (Đội trưởng Đội 3, Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hoá) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Hoằng Hoá làm rõ hành vi sử dụng súng sai mục đích, đe dọa người khác của ông Đức.

"Nếu hành vi gây hậu quả nghiêm trọng, ông Đức sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự; còn không bị xử phạt hành chính và thu hồi công cụ hỗ trợ", trung tá Trường nói.

Ông Đức, 65 tuổi, là Giám đốc Công ty CP Xây dựng Phúc Thắng, chuyên kinh doanh chợ, nhà hàng khách sạn và xây dựng các dự án trên địa bàn huyện Hoằng Hoá.

Sáng 3/7, ông Đức khi lái ôtô qua xã Hoằng Đạo thì xảy ra va quệt với xe cẩu do tài xế Lê Văn Hiếu (26 tuổi) điều khiển. Cho rằng xe cẩu cố tình bỏ chạy, ông Đức đuổi theo. Chặn đầu xe cẩu giữa đường, ông này yêu cầu tài xế Hiếu xuống giải quyết. Khi anh Hiếu ra khỏi cabin, ông Đức xông lại túm cổ áo, dí dúng vào đầu đe dọa. Một số tài xế đã tới can và báo công an.

Theo công an, giấy phép sử dụng súng công cụ hỗ trợ của công an tỉnh Thanh Hoá cấp song đã hết hạn vào 20/6.