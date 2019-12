Giám đốc Công an TP HCM: 'Người lớn sơ hở nên kẻ xấu xâm hại trẻ em'

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM, cho rằng một trong những nguyên nhân trẻ bị xâm hại nhiều là bị cha mẹ lơ là, bỏ rơi.

Giám đốc Công an TP HCM Lê Đông Phong. Ảnh: Hà An.

"Đây là lần thứ hai trong nhiệm kỳ tôi được chọn chất vấn. Đó là sự quan tâm rất lớn của cử tri, đại biểu dành cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, cũng là dành cho Công an TP HCM", trung tướng Lê Đông Phong mở đầu phiên trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP HCM khóa IX, sáng 9/12.

Ông Phong cho biết, trong năm qua, dù diễn biến an ninh trật tự rất phức tạp, nhưng với sự lãnh đạo của Bộ Công an, chính quyền TP HCM, lực lượng công an đã giữ vững được an ninh chính trị, dù các đối tượng nhiều lần muốn tổ chức bạo loạn. Phạm pháp hình sự cũng kéo giảm được 8,25%, tỷ lệ phá án đạt hơn 76%, bắt giữ nhiều vụ án ma túy lớn; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí...

"Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thức rằng lực lượng công an phải làm tốt hơn nữa, mong được lắng nghe ý kiến các đại biểu, để giải trình và xác định phương hướng làm việc hiệu quả hơn", ông Phong nói.

Họp báo TP HCM

Là người đầu tiên tham gia chất vấn, đại biểu Châu Phương Hoàng Thảo đề nghị Giám đốc Công an TP HCM cho biết các biện pháp chống lại tội phạm xâm hại trẻ em đang ngày càng nghiêm trọng; công tác quản lý an ninh trật tự tại các chưng cư đang bị tội phạm núp bóng để cá độ, buôn bán ma túy...

Ba đại biểu khác nêu thực trạng móc túi, trộm cướp ở các trạm dừng và trên xe buýt khiến người dân bất an; nhiều vụ ngáo đá gây án mạng đặc biệt nghiêm trọng; người nghiện ngày càng trẻ hóa, cai nghiện tại cộng đồng chưa được như mong muốn; thiếu cảnh sát khu vực... và đề nghị ngành công an đưa ra các biện pháp. Đại biểu khác đề nghị ông Phong đánh giá hiệu quả của lực lượng Đặc nhiệm hướng Nam, lực lượng 363.

Trung tướng Lê Đông Phong cho biết, án xâm hại trẻ em tăng 35 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Cảnh sát đã khởi tố 52 vụ, 44 bị can. Công an TP HCM cũng tập trung chuyên đề nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên trách đấu tranh, phòng chống xâm hại trẻ em. Trong đó, các đơn vị, quận huyện phải nhanh chóng xác minh tin báo, thu thập chứng cư, nâng cao kĩ năng tiếp xúc trẻ em, bố trí nơi làm việc riêng để các cháu sớm ổn định tâm lý, cung cấp lời khai đầy đủ.

"Người lớn cũng có sơ hở, dẫn đến kẻ xấu lợi dụng xâm hại trẻ em. Luật trẻ em có quy định nghiêm cấm cha mẹ, hoặc người chăm sóc có hành vi bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em. Ở nhiều nước trên thế giới có quy định cụ thể, trẻ em độ tuổi nào trở xuống phải có người lớn đi kèm. Đây là điều chúng ta cần quan tâm. Ngoài ra giáo dục kỹ năng tự vệ cho các cháu cũng rất cần thiết", ông Phong lưu ý.

Liên quan đến tình trạng tín dụng đen, Công an TP HCM xác định còn 51 nhóm, 178 người có dấu hiệu thực hiện hành vi cho vay, đòi nợ trái pháp luật - giảm nhiều so với năm ngoái. "Hành vi này là trái pháp luật nhưng vẫn còn một số khó khăn trong việc chứng minh dấu hiệu cấu thành tội phạm để xử lý hình sự", ông Phong nói và cho biết đã yêu cầu công an các địa phương phải phát hiện, ngăn chặn ngay từ đầu các hành vi đe dọa, tạt chất bẩn. "Chúng tôi cũng tham mưu cho UBND TP HCM kiến nghị Chính phủ bỏ loại hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự công cộng".

Đại biểu Nguyễn Thị Nga chất vấn. Ảnh: Quỳnh Trần.

Về ma túy, vừa qua Công an thành phố đã tham mưu Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị phòng chống ma túy trên địa bàn để hoàn thiện quy định pháp luật, đề xuất giải pháp nhận thức lại vai trò, vị trí của người nghiện ma túy. "Không thể nhận thức đối tượng nghiện ma túy như một người bị động, tác động bởi người bán ma túy mà là mối quan hệ tương tác hai chiều. Thành phố đã từng đưa đi cai nghiện tập trung và giúp giảm rất nhiều phạm pháp trên địa bàn", ông Phong cho biết.

Giám đốc Công an TP HCM đồng tình với các đại biểu rằng số lượng người nghiện trên địa bàn chưa được thống kê đầy đủ. "Tôi không phản đối cai nghiện tại cộng đồng, nhưng cần có chuyên đề giám sát để có nhìn nhận chính xác hơn, đánh giá đúng hiệu quả để có giải pháp hiệu quả", ông Phong nói.

Đánh giá cao về hiệu quả trấn áp tội phạm của lực lượng Đặc nhiệm hướng Nam, song ông Phong cho biết vừa được Bộ trưởng Công an Tô Lâm giao nghiên cứu mô hình hiệu quả hơn. "Chúng tôi xác định phải có chiều sâu hơn, phải làm sao định hướng được đối tượng. Chứ đặc nhiệm hình sự tuần tra mà không có mục tiêu thì không khác gì cơ động, sẽ làm lãng phí lực lượng", ông Phong nói.

Đối với lực lượng 363, Trung tướng Lê Đông Phong nói đây là lực lượng hỗn hợp, trinh sát đi theo nhưng không cùng xe, chỉ phát hiện mục tiêu để bộ phận khác kiểm tra xử lý. Thời gian qua đã góp phần ngăn ngừa tình trạng cướp giật, như năm nay đã giảm hơn 10% cướp giật. "Chúng tôi không bao giờ tự mãn trước kết quả thống kê, vì một vụ cũng gây bất an cho người dân và du khách. Nhiệm vụ là làm sao để giảm thấp nhất số vụ cướp giật", ông Phong khẳng định.

Các đại biểu HĐND TP HCM trong ngày làm việc thứ ba. Ảnh: Quỳnh Trần.

Ông Lê Đông Phong đăng đàn trả lời chất vấn sau Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM, trong ngày cuối cùng diễn ra kỳ họp thứ 17 HĐND TP HCM khóa IX. Tiếp đó, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu và nhận chất vấn nếu đại biểu còn ý kiến cần giải đáp.

Từ đầu năm đến nay TP HCM xảy ra hơn 4.000 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội, giảm 360 vụ (8,25%) so với cùng kỳ; các đơn vị điều tra, phá 3.080 vụ. Tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng là 88,75%; triệt phá 661 nhóm tội phạm hình sự.

Dù vậy, một số loại tội phạm như tín dụng đen, ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Không chỉ là nơi tiêu thụ, thành phố còn là điểm trung chuyển ma túy của các nhóm tội phạm. Đặc biệt, hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen qua Internet (P2P lending) ngày càng biến tướng, gia tăng, có sự tham gia của người nước ngoài.

TP HCM có khoảng 23.000 người nghiện có hồ sơ quản lý - nhiều nhất nước, nhưng thực tế con số này cao hơn gấp nhiều lần. Người nghiện mới ngày càng trẻ hóa và sử dụng nhiều loại ma túy, đặc biệt là ma túy đá rất nguy hiểm. Nhiều kẻ chơi ma túy xong gây ra các vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng như Trương Tín (29 tuổi) trong cơn ngáo đá đã sát hại bà ngoại, mẹ và dì ruột; Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi) sau khi chơi hàng đá thì bị ảo giác, nghĩ gia đình ngăn cấm mình yêu cô gái ở Long An nên giết 4 người thân.

Hữu Công