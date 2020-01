Giải mã dấu vết va chạm giao thông

Trung QuốcTừ dấu vết hiện trường tai nạn giao thông, cảnh sát đã phát hiện ra tội ác được che giấu, dù không có lời khai của tài xế và cả nạn nhân.

Ngày 6/5/2017, tài xế xe tải Từ Minh Huy vào Công an huyện Thông Hứa (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) tự thú vừa gây tai nạn giao thông với người đi bộ, trên đường vành đai 4 thôn Chu Sa. Nạn nhân Lưu Tài Quân bị thương, hôn mê.

Đây là đường 4 làn xe, tầm quan sát rộng rãi nên cảnh sát cho rằng khó có thể xảy ra tai nạn. Do mặt đường không có vết phanh gấp, cảnh sát nhận định tốc độ xe khi va chạm là trên 50 km/h. Bình thường, khi thấy phía trước có chướng ngại vật, tài xế sẽ đạp phanh và đánh lái, nếu không làm vậy nhiều khả năng lái xe thiếu tập trung hoặc ngủ gật.

Chiếc xe tải của Huy tại sau khi gây tai nạn. Ảnh: CCTV.

Tuy nhiên dữ liệu camera giao thông cách hiện trường khoảng 200 m cho thấy, tài xế vẫn đánh lái tránh xe ba gác. Điều này cho thấy lái xe vẫn tỉnh táo, vậy tại sao không đạp phanh, cơ quan điều tra nghi vấn.

Tài xế Huy khai không quen nạn nhân, trên đường đi từ thôn Chu Sa về huyện lị không may gây tai nạn. Song hình ảnh từ camera giao thông cho thấy xe của Huy mới đi từ hướng huyện lị về thôn Chu Sa khoảng 15 phút trước. Vậy Huy đến thôn Chu Sa có việc gì, làm gì trong 15 phút này?

Camera của một nhà dân ven đường giúp cảnh sát trả lời được câu hỏi này. Huy lái xe qua vị trí camera giao thông một đoạn rồi vòng lại, dừng bên lề, dường như đang chờ ai đó. Vợ Quân nói trưa nào chồng cũng đến ăn cơm tại quán trên đường này.

Cảnh sát làm thực nghiệm, cho một người lái xe đến vị trí xe của Huy dừng đỗ, một người khác vào quán. Kết quả, người từ vị trí dừng xe có thể dễ dàng quan sát được người ra vào quán. Hơn nữa, nhà cũ của Huy rất gần nhà Quân, không thể không biết nhau. Nhiều khả năng, Huy nói dối.

Hồ sơ vụ án được chuyển sang cơ quan điều tra hình sự vì có nhiều dấu hiệu bất thường. Theo đó, khoang lái có rất nhiều mảnh kính vụn vỡ ra từ kính lái, trong khe cài dây an toàn cũng có mảnh kính, chứng tỏ Huy không cài dây an toàn khi lái xe. Với tốc độ trên 50 km/h, khi xảy ra va chạm, người lái không cài dây an toàn chắc chắn sẽ lao vào kính lái, nhưng trên kính lái không có vết va chạm. Huy cũng không bị thương, có thể đi bộ đến cơ quan công. Điều này cho thấy Huy đã có chuẩn bị tâm lí trước khi gây tai nạn, nói cách khác đã cố ý lao xe vào nạn nhân.

Lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của Huy cho thấy sau khi gây tai nạn anh này đã gọi xe cấp cứu và gọi cho công ty bảo hiểm. Vài tháng trước, Huy mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho bên thứ ba với mức bồi thường tối đa lên đến một triệu nhân dân tệ. Người bình thường không bao giờ mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự với mức cao như vậy mà chỉ mua mức tối thiểu. Cảnh sát cho rằng dường như Huy biết chắc chắn sẽ gây tai nạn nên mua bảo hiểm.

Dựa theo thời gian xe của Huy đi qua những cột đèn đường trong video giám sát, cảnh sát tính được vận tốc xe ban đầu là 45 km/h, sau đó tăng lên 60 km/h, vận tốc vào thời điểm gây tai nạn lên đến 68,72 km/h, nghĩa là Huy tăng tốc chứ không giảm tốc độ.

Quá trình điều tra còn phát hiện, Huy và Quân có mâu thuẫn, vài tháng trước có đánh nhau. Hai nhà từng nhiều lần xích mích vì tranh chấp đất đai nhưng chính quyền chưa giải quyết dứt điểm.

Từ khi thấy bị nghi ngờ, Huy bắt đầu im lặng, không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Cảnh sát vì thế không thể lấy được lời khai.

Ngày 30/5/2018, toà án huyện Thông Hứa tuyên phạt Huy 13 năm tù về tội Cố ý giết người. Theo tòa án, lời khai của bị cáo chỉ là một trong các bằng chứng được xem xét. Khi các bằng chứng còn lại đã đủ để kết tội, tòa có thể tuyên án mà không cần đến khẩu cung của bị cáo.

Khang Diệp (Theo CCTV)