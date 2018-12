Giải cứu thiếu nữ bị ép 'chiều' khách trong quán cà phê

Ngày 29/6, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Dũng (40 tuổi, quê Thanh Hoá) để làm rõ hành vi Giữ người trái pháp luật.

Sáng hôm trước, qua quen biết khi tìm việc trên mạng, Vy và Hoàng (cùng 19 tuổi, quê Đăk Lăk) đến ngã tư An Sương (TP HCM) gặp nam thanh niên. Gã này giới thiệu hai thiếu nữ vào quán cà phê ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) để tiếp khách. Tại đây, cả hai được hứa hẹn nhận mỗi tháng 5 triệu đồng và bao ăn ở.

Sau khi được nhận vào làm việc, mỗi lần có khách, chủ quán bắt hai nữ nhân viên mới phải vào căn chòi nằm chung võng với khách, nếu không chịu tiếp thì phải trả cho chủ 6,2 triệu đồng.

Do bị giữ lại, Hoàng đã lẻn ra ngoài bưu điện gọi điện 1080 hỏi số đội SBC Bình Dương, nhờ đến giải cứu. Nhận tin báo, anh Nguyễn Thanh Hải (đội SBC phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) đã phối hợp Công an thị xã Dĩ An giải cứu hai thiếu nữ đồng thời bắt giữ Dũng (làm việc tại quán).

Nguyệt Triều

*Tên các nạn nhân đã được thay đổi