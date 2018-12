Giả danh công an, đăng ảnh lên Facebook

Ngày 22/6, Công an thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt Phạm Văn Hoàng Dũng (23 tuổi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công Quang.

Theo công an, tháng 8/2015, Dũng mua bộ quân phục công an giả với quân hàm thiếu úy, có bảng hiệu đề tên. Với bức hình công an giả mạo đăng trên Facebook, Dũng đã khiến nhiều người tin tưởng anh ta làm việc trong lực lượng vũ trang.

Cuối tháng 6/2017, Dũng khoe có khả năng mua xe giá rẻ do công an thanh lý, có khả năng làm hồ sơ thủ tục cấp biển số xe không có nguồn gốc xuất xứ. Qua đó, Dũng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ba người bạn, tổng cộng 27 triệu đồng.

Sau một thời gian dài không thấy Dũng thực hiện lời hứa, các nạn nhân đã trình báo công an.

Trước đó, Công an thành phố Huế xử phạt vi phạm hành chính một triệu đồng với Dũng về hành vi tàng trữ trái phép trang phục Công an nhân dân.