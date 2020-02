Giả danh công an

Đắk LắkĐào Thanh Tâm, 44 tuổi, giới thiệu mình là đại tá Hà Phương Tường Vân, Quyền cục trưởng Cục tình báo với mục đích xin làm dự án khu du lịch.

Bà Tâm (ở quận 5, TP HCM) bị Công an Đăk Lăk khởi tố, bắt tạm giam hôm 13/2, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 2/2, đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an Đăk Lăk đến làm việc tại Công an huyện Lăk. Bà Tâm đến chào hỏi đại tá Tuyến và tự giới thiệu mình là đại tá Hà Phương Tường Vân, Quyền Cục trưởng Cục tình báo (Bộ Công an).

Nhận thấy người phụ nữ này có dấu hiệu giả mạo cấp bậc, chức vụ nên đại tá Tuyến chỉ đạo điều tra, xác định bà này tên thật là Đào Thanh Tâm, nghề nghiệp kinh doanh. Mục đích mạo danh để xin làm dự án xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng tại huyện Lăk.

Ngoài ra, Tâm khai nhận, năm 2018, bà có quen một người ở TP Buôn Ma Thuột và tự xưng là Cục trưởng Cục an ninh Tây Bắc (Bộ Công an). Tâm hứa đòi lại 5 tỷ đồng giúp người này, và yêu cầu chuyển vào tài khoản của mình 300 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Tâm tiêu xài cá nhân và không thực hiện đúng cam kết.

Trần Hóa