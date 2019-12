Giả đại tá công an lừa tiền tỷ

Hậu GiangDiệp Ngọc Hà (46 tuổi) xưng là đại tá, cục phó của Bộ Công an, có khả năng xin việc, bán nền biệt thự giá rẻ để chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Diệp Ngọc Hà tại cơ quan công an. Ảnh: Thế Phong

Ngày 25/12, Hà bị Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, tạm giữ hình sự về hành vi Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồi tuần trước, Hà mặc quân phục Công an nhân dân cấp hàm Đại tá, bảng tên ghi chức vụ Phó Cục trưởng, lái ôtô biển số trắng đến Công an huyện Châu Thành A. Ông ta xưng là Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Công an đang trên đường đi công tác, tiện ghé thăm.

Qua cách nói chuyện, lãnh đạo Công an huyện Châu Thành A phát hiện Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn nên báo cáo với Giám đốc Công an Hậu Giang. Ít phút sau, Cục Cơ yếu và Văn phòng Bộ Công an xác định Hà không phải cán bộ của đơn vị. Lúc này, Hà thừa nhận hành vi giả mạo, khai quân phục và giấy chứng minh công an nhân dân đều mua qua mạng xã hội.

Bước đầu Hà thừa nhận thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở TP HCM và miền Tây. Hồi giữa năm ông ta nhận lo thủ tục chuyển công tác cho một người tại TP Cần Thơ về tỉnh Hậu Giang với giá 120 triệu đồng. Nhận trước của người này 60 triệu đồng, Hà không được việc nhưng cũng không trả lại tiền.

Tháng 7/2018, đại tá dỏm nhận lo cho nam thanh niên 24 tuổi ở Hậu Giang vào biên chế ngành công an với giá 500 triệu đồng. Hà lấy trước 20 triệu đồng rồi bỏ lửng vì cho rằng người này không đủ khả năng tài chính.

Năm 2017, Hà xưng là Cục phó của Bộ Công an tại phía Nam, đồng thời là chủ đầu tư dự án khu biệt thự ở huyện Nhà Bè, TP HCM, để tiếp cận người đàn ông 56 tuổi làm nghề bơm cát ở Kiên Giang.

Khi nhìn thấy photo bảng vẽ, thiết kế dự án có chữ ký của Hà là chủ nên người này tin tưởng nhận san lấp mặt bằng, thi công hạ tầng công trình. Hà cam kết bán cho đối tác ba nền biệt thự giá rẻ. Vì dự án không có thật nên gã xúc tiến nhanh việc bán nền, nhận 1,9 tỷ đồng của ông này rồi biến mất...

Công an huyện Châu Thành A kêu gọi ai là nạn nhân của Hà đến trình báo.

Cửu Long