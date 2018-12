Giả công an chạy án cho gia đình bị can

Ngày 9/4, Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố, bắt giam Lê Văn Thông (36 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông khai với cơ quan điều tra, thường xuyên đọc báo, xem các tin tức an ninh trật tự trong khu vực miền Tây nên biết một số bị can chuẩn bị đưa ra xét xử. Do cần tiền tiêu xài, anh ta nảy sinh ý định tìm đến gia đình những người này giả là công an, nhằm vòi tiền chạy án.

Thông đang bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Phúc Hưng.

Hồi cuối tháng 3, Thông tìm đến nhà bà Lê (vợ bị can trong một vụ giết người) xưng là công an tên Kiên, đang công tác tại nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Lợi. Tên cảnh sát dỏm nói chồng bà Lê đang bị bệnh và sắp bị tòa án đưa ra xét xử, mức án có thể 17 năm tù. Nhưng nếu gia đình có tiền thì gã "lo" cho giảm được 1- 2 năm tù.

Tưởng thật, bà Lê đi vay được 5 triệu đồng chuyển vào tài khoản mà Thông cung cấp. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, kẻ này tắt điện thoại, xuống Cà Mau ăn chơi. Gia đình bà Lê nhiều lần gọi không được, nghi Thông là kẻ lừa đảo nên báo công an.

Phúc Hưng

* Tên nạn nhân đã được thay đổi