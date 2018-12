Gia cảnh của du học sinh cướp tiền con tướng công an

Thiếu tướng công an bắt cướp tại nhà con gái, giải cứu bốn con tin

Ba hôm nay, bà Bình (57 tuổi, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) tâm trạng rối bời, buồn rầu. Mỗi khi nhắc tới cậu con trai Lê Đình Kiên - nghi can đột nhập nhà chị Trần Hà Quy (con gái thiếu tướng Trần Công Trường - Phó chánh văn phòng Bộ Công an) để cướp tài sản, mắt bà ngấn lệ, luôn tự trách bản thân.

Vợ chồng bà Bình là công chức nghỉ hưu, sống trong căp nhà cấp bốn ở khu phố Nhật Tân. Ngôi nhà nằm trong diện tích đất khá rộng, có tường rào, trồng cây xung quanh. Bà bảo Kiên là con cả, từ nhỏ luôn học giỏi, sống tình cảm, có chí tiến thủ. Tốt nghiệp đại học ở Hà Nội, cậu ta đạt được học bổng, sang Trung Quốc "đèn sách" ngành thạc sĩ kinh tế.

"Nó đang nghỉ học để làm luận văn, nên về nhà chơi. Mấy hôm trước thấy con nói định trở lại Trung Quốc ôn tập, tôi bảo ở thêm vài ngày nữa để mẹ bồi bổ sức khỏe, không ngờ nó lại đi ăn cướp ở nhà người ta", bà Bình bật khóc.

Căn nhà gia đình Kiên sinh sống. Ảnh: Đức Hùng

Bà kể, sáng hôm gây án (9/5), Kiên dậy rất sớm, rời nhà bảo đi tập thể dục. Nhiều tiếng sau không thấy con về nhà, điện thoại không liên lạc được nên bà sốt ruột đi tìm. Khi cảnh sát thông báo Kiên bị bắt, bà lặng đi không tin là sự thật.

"Trước tới giờ, nó không có tính gì xấu, chỉ thỉnh thoảng chơi game trên điện thoại. Gần đây cũng chẳng có biểu hiện khác thường, tôi không hiểu động cơ gì khiến nó hành động như vậy", bà Bình nói.

Theo bà, đọc báo thấy Kiên khai cần một tỷ đồng để chữa bệnh tim thì thấy bất ngờ, bởi không thấy sức khỏe của con có vấn đề gì. "Thỉnh thoảng, tôi cũng lo sợ con do sống xa nhà mà túng thiếu làm liều nên dò hỏi, song nó không yêu cầu gì ở bố mẹ", bà Bình cho hay.

Bà kể quan hệ vợ chồng không hạnh phúc, từng sống ly thân một thời gian do giận chồng đánh bạc. Do các con thuyết phục, hai người quay lại sống chung nhà song liên tục to tiếng. Điều này cũng khiến anh em Kiên phiền lòng. Hiện bà đi làm giúp việc cho một gia đình trong thành phố Hà Tĩnh.

Lê Đình Kiên bị thiếu tướng công an Trần Công Trường khống chế tại hiện trường. Ảnh: Đức Hùng.

Một người hàng xóm sống gần nhà bà Bình cho hay, anh em Kiên hiền lành, học giỏi, lễ phép. "Nghe tin Kiên gây ra vụ cướp, tôi bất ngờ bởi trước giờ nó trói gà không chặt, đi cướp sao được", người này nói.

Theo nhà chức trách, rạng sáng 9/5, Kiên trèo qua hàng rào căn biệt thự, đột nhập vào sân nhà chị Quy ở đường Tôn Thất Thuyết (khu đô thị Sông Đà, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh). Đợi đến khi người giúp việc mở cửa giặt quần áo, Kiên xông tới dùng dao khống chế, yêu cầu dẫn lên tầng hai. Tại đây, hắn vào phòng của nữ gia chủ có chồng đang đi vắng, ép mở két đưa tiền.

Dù được vài chục triệu đồng song phát hiện trong két có sổ tiết kiệm, Kiên yêu cầu chị Quy sáng hôm đó xin nghỉ việc, ra ngân hàng rút tiền mang về với lý do "tao bị bệnh tim, phải đưa một tỷ, số tiền này không đủ chữa bệnh".

Tránh việc nữ gia chủ báo cảnh sát, Kiên ép phải liên tục gọi điện thoại qua hình thức Face Time, trên đường đi phải quay video gửi về. Hắn doạ nếu chị Quy không làm theo thì sẽ "xử lý" bốn con tin đang ở trong nhà gồm: hai con, bố chồng (khoảng 60 tuổi) và người giúp việc.

Lời nhân chứng vụ cướp ở Hà Tĩnh (bản mới)

Người giúp việc kể lại tình huống bị tên cướp khống chế.

Đến một ngân hàng tại Hà Tĩnh, chị Quy tiếp tục quay cảnh làm thủ tục rút tiền và thực hiện "truyền tin" theo yêu cầu. Tuy nhiên, trong lúc viết giấy, chị ghi số điện thoại bố là thiếu tướng công an Trần Công Trường đưa cho nhân viên ngân hàng, nhờ báo việc mình đang gặp nguy hiểm.

Phía ngân hàng sau đó gọi điện theo số này, tướng Trường đang ở Hà Tĩnh nên gọi thêm hai công an tới hỗ trợ.

Tới nhà con gái, thấy tên cướp đang khống chế ông thông gia cùng các con tin trong nhà tắm trong thế quay lưng, ông Trường xông vào giữ tay, tước hung khí. Kiên hoảng hốt giằng co song bị đá vào cửa nhà tắm. Hai cảnh sát cùng hợp sức, khống chế tên cướp.

Tại cơ quan điều tra, Kiên khai do bức xúc chuyện tình cảm của gia đình, bố thỉnh thoảng hay đánh mẹ nên nảy sinh ý định đi cướp số tiền lớn để đưa mẹ tới nơi thật xa để sinh sống.

Cảnh sát cho hay, khi vào nhà chị Quy để cướp, Kiên không biết nữ gia chủ là con gái của thiếu tướng công an. Anh ta quan sát, thấy nhà nào dễ đột nhập thì hành động.