Gần một cân 'cỏ Mỹ' gửi qua đường bưu điện

'Cỏ Mỹ' - chất gây nghiện nguy hiểm trong giới trẻ

Ngày 10/1, Công an phường An Cựu (thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế) bắt quả tang Phạm Tuấn (50 tuổi, trú tại phường An Đông, Huế) đến Bưu điện tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận gói bưu phẩm bên trong chứa gần một cân "cỏ Mỹ".

Phạm Tuấn với gói gói "cỏ Mỹ" nặng gần một kg tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công Quang.

Tại cơ quan điều tra, ông Tuấn khai mua từ một người ở Đồng Nai với giá 4,5 triệu đồng để chia nhỏ bán để kiếm lời. "Cỏ Mỹ" được người bán chuyển theo đường bưu điện.

Theo nhà chức trách, "cỏ Mỹ" có thể gây ra loạn thần, ảo giác, kích động, hoang tưởng đe dọa đến sức khỏe và gây nguy cơ làm mất an ninh trật tự với người sử dụng.

Cơ quan chức năng đang tạm giữ ông Tuấn.