Gần 100 cảnh sát đột kích sới gà 'khủng', bắt 54 người

Ngày 27/11, một lãnh đạo công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ 54 người để làm rõ hành vi đánh bạc bằng hình thức đá gà.

Các nghi can bị tạm giữ. Ảnh: Nhật Tuấn

Theo tài liệu điều tra, khoảng 14h ngày 26/11, gần 100 cảnh sát gồm công an huyện Nghi Lộc và phòng Cảnh sát cơ động công an tỉnh Nghệ An đã đột kích trang trại gà của ông Nguyễn Phúc Thắng (47 tuổi, trú TP Vinh) vì nghi đang tổ chức đá gà ăn tiền.

Tại hiện trường, nhà chức trách phát hiện hàng chục người tụ tập đá gà trong sới. Cảnh sát tạm giữ 54 người cùng 230 triệu đồng, 9 xe máy, 7 ôtô và 25 con gà chọi.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Nhật Tuấn

Nhà chức trách cho hay, sới gà này hoạt động rất tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, cảnh sát đã phải mật phục theo dõi hơn một tháng qua.

Vụ việc đang điều tra mở rộng.

Đức Hùng