Gài hai quả mìn ở nhà đối tác làm ăn

Lưu Văn Cúc (35 tuổi) và chị Lam (32 tuổi) có quan hệ làm ăn nhưng gần đây xảy ra mâu thuẫn. Nhằm dằn mặt đối tác, Cúc mang theo mìn tự chế bắt xe từ Bắc Giang vào Nghệ An tìm tới nhà riêng chị Lam.

Rạng sáng 1/11, Cúc lẻn vào khuôn viên cài hai quả mìn chứa khoảng 0,4 kg thuốc nổ ở sảnh, châm lửa vào dây cháy chậm rồi rời đi. 5h cùng ngày, hai quả mìn phát nổ làm hỏng một cánh cửa xe ôtô của gia đình chị Lam. Hai mẹ con chị không bị thương tích.

Nửa tháng truy tìm, cảnh sát bắt Cúc khi đang trốn tại tỉnh Bắc Giang.

Ngày 20/11, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) khởi tố bị can, bắt Cúc về các tội Cố ý làm hư hỏng tài sản; Đe dọa giết người; Chế tạo, tàng trữ vật liệu nổ trái phép. Cúc từng có tiền án liên quan tới Vũ khí và vật liệu nổ.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.