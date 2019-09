Gã đàn ông cướp tài sản của nhiều bạn tình

Bạc LiêuĐoàn Thanh Hùng, 47 tuổi, quê Cà Mau, bị khởi tố với cáo buộc đánh thuốc mê nhiều phụ nữ quen qua Zalo trong nhà nghỉ, cướp tài sản.

Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Thái Tuấn.

Theo điều tra, hồi tháng 6, Hùng sử dụng Zalo với tên gọi "Buồn cho số phận" để làm quen nhiều phụ nữ.

Thời gian sau, khi chiếm được tình cảm của họ, gã chủ động mời đi ăn, rồi đưa vào nhà nghỉ tâm sự. Sau khi ân ái, lợi dụng lúc bạn tình vào nhà vệ sinh, Hùng bỏ thuốc mê vào ly sữa đưa cho nạn nhân uống, rồi cướp tài sản.

Bằng thủ đoạn này, Hùng đã lừa gạt, cướp được nhiều tài sản của phụ nữ ở Bạc Liêu và các tỉnh lân cận.

Công an Bạc Liêu sau đó đã thành lập ban chuyên án điều tra khi tiếp nhận trình báo của các bị hại.

Tuần trước, Hùng bị bắt quả tang khi đang định giở trò với một phụ nữ ở TP Tân An (tỉnh Long An). Nghi can đang bị tam giam về hành vi Cướp tài sản.

Hoàng Hạnh