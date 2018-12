Gã con rể đoạt mạng mẹ vợ lĩnh án tử

Buổi tối gây án tại nhà mẹ vợ của kẻ nghiện rượu / Đâm chết mẹ vợ, nghịch tử bất tỉnh với con dao găm vào ngực

Ngày 10/5, phiên tòa lưu động mở tại xã Quảng Văn (huyện Quảng Xương), TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Nguyễn Trọng Tường (42 tuổi) án tử hình về tội Giết người.

Bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Lam Sơn.

Theo bản án, Tường kết hôn với chị Lê Thị Hồng (37 tuổi), có hai con gái. Cuộc sống gia đình thường xuyên lục đục do Tường ham rượu chè, cờ bạc; bắt vợ ra sông bắt cáy, mò cua lấy tiền chu cấp cho mình. Sau nhiều lần bị bạo hành, chị Hồng bỏ về ở nhà bố mẹ đẻ tại thôn Văn Lâm, xã Quảng Văn. Tường nhiều lần đến khuyên nhủ, yêu cầu vợ quay về nhưng bị từ chối.

Chập tối 4/12/2015, Tường phóng xe máy đến tìm vợ. Vừa dựng xe, anh ta lôi chai rượu trong cốp ra uống rồi ngồi lì trong phòng khách đến tối muộn. Khi mẹ vợ giục về, anh ta bắt mọi người im lặng rồi đi xuống nhà dưới kéo vợ lên nói chuyện.

Thấy Tường dọa nạt định hành hung chị Hồng, người thân can ngăn. Khi to tiếng với vợ, Tường vung dao đâm chết mẹ vợ là bà Trần Thị Huệ (58 tuổi) và em vợ Lê Sỹ Hùng (33 tuổi). Bố vợ vào can ngăn cũng bị con rể tấn công.

Trong lúc bỏ chạy, thấy bà hàng xóm đang đứng gọi điện thoại, Tường đâm bà này một nhát rồi bỏ đi. Rạng sáng 5/12/2015, Tường được phát hiện nằm bất tỉnh ở khu vực Đồng Lạc, bên bờ đê sông Hoàng với con dao găm sâu vào vùng ngực. Cơ quan chức năng xác định, nghi can đã tự sát song bất thành.

Cả nghìn người kéo đến dự khán phiên sơ thẩm lưu động. Ảnh: Lam Sơn.

Tại phiên xử, gia đình nạn nhân không yêu cầu gã con rể bất hiếu phải bồi thường, chỉ mong tòa xử đúng người đúng tội. HĐXX sau đó đã tuyên Tường mức án cao nhất.

Lê Hoàng