Gã anh rể cưỡng bức em vợ rồi bỏ trốn 9 năm

Nguyễn Công Toàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đăk Lăk bắt giữ Nguyễn Hoàng Toàn (40 tuổi). Người đàn ông này bị Công an tỉnh Nghệ An truy nã về tội Hiếp dâm hơn 9 năm qua.

Theo hồ sơ, tối 11/6/2007, Toàn đến nhà bố mẹ vợ nhậu nhưng xin phép về sớm vì vợ mới sinh. Thấy vậy, em vợ của Toàn xin đi cùng xe để qua thăm chị và cháu. Khi cả hai đi đến khu vực nghĩa trang, thấy vắng người qua lại Toàn đã dùng vũ lực hiếp dâm em vợ.

Toàn khai, sau khi bị tố cáo, anh ta bỏ trốn đến nhiều địa phương, có nơi chỉ ở vài ngày, nhiều nhất là một tháng. Đầu năm 2008, gã vào xã Ea Vy, huyện Ea H'leo, Đăk Lăk sống bằng nghề khoan giếng và chặt cây thuê. Tại đây, anh ta lấy vợ và có hai con.

Thời gian ở nhà vợ, Toàn không khai rõ lai lịch, nhân thân nên khiến nhiều người hoài nghi và trình báo cơ quan chức năng. Đầu năm 2015, biết cảnh sát lần ra tung tích của mình, Toàn chạy sang huyện Krông Buk, xin vào làm công nhân cạo mủ cao su cho đến khi bị bắt giữ.

Kh.Uyên