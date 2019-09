Em gái đề nghị tòa phạt tù anh ruột

TP HCMBà Hằng, 53 tuổi, cương quyết đề nghị tòa xử lý hình sự người anh đã đánh mình gây thương tích 9% dù HĐXX nhiều lần phân giải.

Trình bày trong phiên xử của TAND quận 12 ngày 9/9, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng cho biết đây không phải lần đầu bị anh trai Nguyễn Văn Hoàng (64 tuổi) đánh. Mâu thuẫn xuất phát từ việc cha mẹ bà phân chia nhà đất cho các con. Bà muốn phiên tòa này là bài học cho người anh nhận ra sai lầm của mình.

Theo nội dung vụ án, hồi năm ngoái, bà Hằng nhờ mẹ ký tên và lăn tay vào tờ giấy trắng. Lo sợ em gái làm chuyện không minh bạch, sáng 22/9/2018, ông Hoàng đến nhà bà Hằng để hỏi chuyện nhưng bà này không trả lời còn lớn tiếng chửi lại nên tát vào mặt em gái.

Bà Hằng vớ cái ly đánh trả nhưng người anh giằng lại đập liên tiếp 3 cái vào đầu, mặt em gái gây thương tích 9%. Nạn nhân làm đơn yêu cầu xử lý hình sự người anh về tội Cố ý gây thương tích, buộc bồi thường 20 triệu đồng chi phí nằm viện.

Cũng tại tòa hôm nay, bà Hằng giải thích lý do nhờ mẹ lăn tay trên giấy là để làm chứng minh nhân dân, do bà không có sổ hộ khẩu. Ông Hoàng chưa biết lý do đã xông vào đánh bà.

Tỏ vẻ thành khẩn, ông Hoàng cúi đầu thừa nhận sai. Tiếp đó, bị cáo quỳ xuống xin lỗi em gái.

Chủ tọa nói rằng, trong vụ án này bà Hằng quyết định số phận pháp lý của ông Hoàng bởi ông này bị truy tố theo Khoản 1 Điều 134 BLHS - tức là theo yêu cầu của bị hại. Nếu bà Hằng rút đơn, tòa sẽ đình chỉ vụ án, ông Hoàng không bị tội. "Anh của bà đã ăn năn hối cải. Ông ấy còn đang chăm sóc mẹ già, cũng là người anh trưởng sẽ thờ cúng khi mẹ bà xuôi tay...", chủ tọa cố gắng giảng hòa mâu thuẫn giữa hai anh em bà Hằng.

Tuy nhiên, bà Hằng giữ nguyên quan điểm, đề nghị tòa xử theo pháp luật.

Bào chữa miễn phí cho ông Hoàng, luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP HCM) thay mặt thân chủ xin lỗi bà Hằng, nhiều lần thuyết phục bị hại đơn để người anh có thể ở nhà tiếp tục nuôi dưỡng mẹ già, nhưng không được chấp nhận.

Cuối phiên xử, tòa tuyên phạt ông Hoàng 6 tháng tù.

