Em cương quyết muốn anh ngồi tù

TP HCMHĐXX và luật sư thuyết phục bà Hằng, 53 tuổi, rút đơn yêu cầu xử lý anh trai nhưng bà không chấp nhận, yêu cầu bị cáo bồi thường thêm 130 triệu đồng.

Yêu cầu của bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - bị hại trong vụ án Cố ý gây thương tích, bị TAND TP HCM bác chiều 25/11. HĐXX cho rằng bà Hằng đề nghị tăng hình phạt 6 tháng tù của anh trai Nguyễn Văn Hoàng, 64 tuổi, nhưng không đưa ra được tình tiết mới.

Bà yêu cầu bị cáo bồi thường thêm chi phí đi lại và tổn thất tinh thần nhưng vấn đề này chưa được đặt ra ở cấp sơ thẩm nên toà phúc thẩm không có căn cứ giải quyết. Bà Hằng có thể thực hiện yêu cầu này bằng vụ án dân sự khác.

Liên quan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Hoàng, HĐXX chấp nhận dù cũng không có tình tiết mới, chuyển từ 6 tháng tù giam thành tù treo. Lý do đưa ra là bị cáo nhất thời nóng nảy, phạm tội ít nghiêm trọng, tích cực bồi thường.

Bản án sơ thẩm xác định, hồi năm ngoái, bà Hằng nhờ mẹ ký tên và lăn tay vào tờ giấy trắng. Lo em gái làm chuyện không minh bạch, sáng 22/9/2018, ông Hoàng đến nhà bà Hằng nói chuyện thì xảy ra xô xát. Bị anh trai tát vào mặt, bà Hằng vớ cái ly đánh trả nhưng người anh giằng lại đập liên tiếp 3 cái vào đầu, mặt gây thương tích tổng cộng là 13%.

Nạn nhân làm đơn yêu cầu xử tù anh trai, buộc bồi thường 20 triệu đồng chi phí nằm viện. Bà Hằng giải thích lý do nhờ mẹ lăn tay trên giấy là để làm chứng minh nhân dân, do bà bị mất giấy tờ. Ông Hoàng chưa biết lý do đã xông vào đánh bà.

Hồi tháng 9 TAND quận 12 xử sơ thẩm, ông Hoàng thừa nhận sai phạm và xin lỗi em gái nhưng bà Hằng không chấp nhận.

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo tỏ ra hối hận, và xin giảm nhẹ hình phạt do tuổi đã cao. Ông Hoàng cho biết, người mẹ hơn 90 tuổi lâu nay ông chăm sóc hay tin con bị tuyên 6 tháng tù đã buồn phiền, sinh bệnh rồi qua đời. "Bản án lương tâm này đối với tôi đã là quá lớn", bị cáo nói.

HĐXX và các luật sư dành nhiều thời gian thuyết phục bà Hằng rút lại yêu cầu xử lý hình sự anh trai để ông Hoàng có thể thoát án tù. Tuy nhiên, bà cương quyết giữ nguyên yêu cầu.

